AYACUCHO: Eugenia Quevedo, Luck Ra y Ángela Leiva estarán en la Fiesta Nacional del Ternero 2026

ZONALES





La Asociación Civil anunció la programación de la 52ª edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, destacando el compromiso de socios, colaboradores y vecinos para sostener uno de los eventos más tradicionales del país.





El presidente de la institución agradeció el apoyo permanente de la comunidad y aseguró que “la vara había quedado muy alta” tras las últimas ediciones, por lo que el desafío es mantener el nivel del festival. La grilla fue detallada por el vicepresidente Javier.





El viernes 13 de marzo actuarán Eugenia Quevedo, la Banda de Carlitos y Ángela Leiva, anticipando una de las noches más fuertes del Patio de Tierra, con interpretaciones conjuntas pedidas por el público.





Para el sábado se confirmó la presencia de Un Poco de Ruido – Pinky y del cuartetero Luck Ra, un espectáculo “muy esperado por jóvenes y familias”.





La propuesta folclórica contará con Cachamay, Cinco Copas, Agustina Romero y la participación especial de Roman Ramonda, quien estará en el cierre del domingo en el Día de la Yerra. También se negocia la llegada de un importante referente del folklore.





Las autoridades anticiparon que será “un éxito total” y que en las próximas semanas se anunciarán más artistas y novedades.