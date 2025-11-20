MADARIAGA – PASÓ EN CNM RADIO (VIDEO): Compró una milanesa de $5.000, el carnicero hizo su descargo y hubo una definición por jurados

MADARIAGA





La polémica comenzó cuando una usuaria local de TikTok publicó dos videos para expresar su enojo por el precio de una milanesa que, según relató, terminó pagando $5.000. La joven, identificada como @jjulizabala, contó que tras salir de una reunión de trabajo y sin tiempo para cocinar, decidió comprar una milanesa ya preparada en una carnicería de la ciudad. No preguntó el precio y, al recibir el ticket, quedó desconcertada por el monto final.





El tema llegó rápidamente al pase matutino entre Informe Central y Un Gran Día en CNM Radio. Al escuchar los audios de la chica, la primera reacción parecía inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, algunos oyentes y conductores pusieron reparos: ¿cuánto pesaba realmente la milanesa? ¿Era tan grande como ella describía? Esas dudas abrían el debate.





Pero el giro llegó cuando el propio carnicero decidió hablar. Pidiendo anonimato, se comunicó con CNM Radio, mostró la milanesa en cuestión y aceptó cortarla en vivo para exhibir la cantidad de bola de lomo utilizada y el espesor del empanado. En su defensa, explicó además la reciente suba del precio de la carne, que impactó directamente en el valor final del producto. La pieza, pesada en balanza, marcaba 430 gramos, lo que —a un precio de $13.500 por kilo— justificaba el monto abonado por la clienta.







Los conductores, sorprendidos por la claridad de ambos argumentos, resolvieron llevar el caso a una votación simbólica. Antes de emitir el veredicto, el comerciante sumó un dato hasta entonces desconocido: la joven habría regresado luego al local, devolvió la milanesa y se llevó carne picada como compensación, intentando aliviar su malestar.





Con todos los elementos sobre la mesa, Julio Srur y Fermín Gómez votaron a favor del carnicero, mientras que Gastón Scigliano se mantuvo del lado de la clienta. En un cierre humorístico, los conductores decidieron “absolver” al carnicero, en un tono de juicio ficticio que desató algunas carcajadas.