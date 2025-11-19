MADARIAGA: Se entregó a la Justicia un hombre acusado de venta de estupefacientes

MADARIAGA

Un hombre de 63 años se presentó este miércoles en el Juzgado N°1, a cargo del juez Emiliano Lázzari, para entregarse de manera voluntaria. Tenía un pedido de captura nacional por estar acusado de venta de estupefacientes en General Madariaga.





El detenido es una de las personas históricamente vinculadas a este delito en la ciudad, un perfil que había generado diversas tensiones en los ámbitos político y judicial, ya que cada vez que era investigado interponía recursos para obtener hábeas corpus que frenaban las vigilancias y demoraban cualquier avance en su contra.





El ayudante fiscal especializado en delitos de drogas, Guillermo Vernetti, bajo la coordinación de Marcos Scoccimarro, había evaluado distintas estrategias para lograr su captura. Meses atrás, los investigadores obtuvieron un dato clave, cuya naturaleza permanece bajo reserva, que les permitió avanzar sin la necesidad de realizar tareas de vigilancia en el barrio Belgrano, donde históricamente las pesquisas eran “filtradas”.





Gracias a herramientas tecnológicas y al análisis de imágenes solicitadas al COM, lograron obtener información precisa sobre presuntos movimientos vinculados a la distribución de cocaína en la ciudad. Con ese material reunido, la fiscalía solicitó la detención la semana pasada.





Se realizaron cuatro allanamientos con apoyo de personal policial de la DDA de Villa Gesell, Pinamar, La Costa y Mar del Plata. Sin embargo, el acusado no fue encontrado.





Pese a ello, la fiscalía no consideró que esto fuera un obstáculo, ya que el pedido de detención permanecía activo y activaba automáticamente el cierre de fronteras. Finalmente, el hombre decidió entregarse y quedó detenido.





“Su abogado seguramente lo aconsejó para no agravar la situación”, indicó una fuente judicial, que además remarcó que el delito que se le imputa no es excarcelable, ya que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión, por lo que permanecerá tras las rejas hasta la realización del juicio.