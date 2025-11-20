Le transfirió $100.000 a un refugio de gatos por error y la respuesta del lugar lo dejó en shock

Una joven compartió en X (ex Twitter) la desopilante
situación que vivió su hermano Germán al intentar ayudar a un refugio de gatos.
Lo que empezó como una donación de $10.000 terminó en una transferencia de
$100.000 por un simple error de tipeo, y la reacción del refugio no tardó en
viralizarse.
Todo comenzó cuando la usuaria publicó una captura de
pantalla de WhatsApp y escribió: “No puedo parar de reírme con lo que le pasó a
mi hermano”.
En la imagen, se ve el mensaje de Germán: “Quise transferir
10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Soy un pelot***. Encima me
re agradecieron”. Para rematar, sumó un meme de The Office y la confesión: “Soy
este”.
La respuesta de su hermana fue inmediata y entre risas:
“JAJAJAJAJAJA, qué gracioso chabón”. En otra captura, Germán mostró el
comprobante de la transferencia y la respuesta del refugio de gatos,
identificado en Instagram como @perfgatitos.
Desde el refugio le escribieron: “Wow, millones de gracias.
Muchas muchas gracias”, acompañado de emojis de corazones y un video de
Pulguita, un gatito enfermo que está bajo su cuidado.
Conmovido, Germán respondió: “Ahhhh, Pulguita”, sumando
caritas de ternura y corazones. Su hermana, al compartir la historia, agregó:
“Ojalá pulguita se recupere pronto, manden fuerzas”.
El posteo no tardó en explotar: ya suma casi 200 mil “Me
gusta” y más de 7 mil retweets, además de cientos de comentarios de usuarios
que se solidarizaron con Germán y enviaron mensajes de apoyo para el refugio y
para Pulguita.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes