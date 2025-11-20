Le transfirió $100.000 a un refugio de gatos por error y la respuesta del lugar lo dejó en shock

Una joven compartió en X (ex Twitter) la desopilante situación que vivió su hermano Germán al intentar ayudar a un refugio de gatos. Lo que empezó como una donación de $10.000 terminó en una transferencia de $100.000 por un simple error de tipeo, y la reacción del refugio no tardó en viralizarse.

Todo comenzó cuando la usuaria publicó una captura de pantalla de WhatsApp y escribió: “No puedo parar de reírme con lo que le pasó a mi hermano”.

En la imagen, se ve el mensaje de Germán: “Quise transferir 10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Soy un pelot***. Encima me re agradecieron”. Para rematar, sumó un meme de The Office y la confesión: “Soy este”.





La respuesta de su hermana fue inmediata y entre risas: “JAJAJAJAJAJA, qué gracioso chabón”. En otra captura, Germán mostró el comprobante de la transferencia y la respuesta del refugio de gatos, identificado en Instagram como @perfgatitos.

Desde el refugio le escribieron: “Wow, millones de gracias. Muchas muchas gracias”, acompañado de emojis de corazones y un video de Pulguita, un gatito enfermo que está bajo su cuidado.

Conmovido, Germán respondió: “Ahhhh, Pulguita”, sumando caritas de ternura y corazones. Su hermana, al compartir la historia, agregó: “Ojalá pulguita se recupere pronto, manden fuerzas”.





El posteo no tardó en explotar: ya suma casi 200 mil “Me gusta” y más de 7 mil retweets, además de cientos de comentarios de usuarios que se solidarizaron con Germán y enviaron mensajes de apoyo para el refugio y para Pulguita.