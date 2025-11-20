MADARIAGA: Robaron una camioneta y varios objetos del establecimiento rural “La Portilla”

MADARIAGA





Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en el establecimiento rural La Portilla, ubicado en General Madariaga, donde autores desconocidos sustrajeron una camioneta Fiat Strada blanca, además de otros elementos de valor.





En el CPR se recibió un llamado en donde se informó el faltante de una camioneta guardada dentro de un galpón del campo. Los oficiales viajaron al lugar para constatar los dichos del denunciante.





Al llegar, recibieron datos de que, cerca del mediodía, tras finalizar tareas rurales un grupo de trabajadores notaron el faltante de cuatro ruedas armadas tipo pantaneras pertenecientes a un Jeep IKA que estaba estacionado afuera de una vivienda deshabitada y en muy mal estado.





Al ingresar a esa casa, también descubrieron la ausencia de seis o siete sillas de madera de pino.





Sospechando que podía haber más faltantes, recorrieron la zona y vieron que una tranquera cercana estaba abierta. Tras cruzarla, llegaron a un galpón de chapa y madera —sin medidas de seguridad— ubicado a unos 100 metros. Allí notaron que el portón estaba abierto y que había desaparecido la Fiat Strada, cabina simple y caja extendida. El vehículo llevaba seis años detenido en ese lugar, cerrado y sin llaves colocadas.





Durante la inspección policial, se observaron huellas en el pastizal que iban desde la tranquera de acceso hasta el galpón, lo que indicaría el recorrido de los autores.



