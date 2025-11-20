PINAMAR: Una madre denuncia hechos de violencia y pide el cuidado de sus hijas

ZONALES

Una mujer de 35 años radicó una denuncia en Ostende contra su ex pareja, a quien acusa de ejercer violencia psicológica, simbólica, económica y física durante la convivencia. Según su testimonio, esta situación derivó en la pérdida del cuidado personal de sus dos hijas, quienes se encuentran bajo intervención de organismos de protección.

La denunciante manifestó que una de las menores estaría sufriendo ataques de pánico y que tiempo atrás se habría autolesionado. Solicitó una medida cautelar de prohibición de acercamiento, el cese del hostigamiento y la restitución del cuidado personal de las niñas.

Intervienen el Juzgado de Paz de Pinamar y los organismos locales correspondientes.