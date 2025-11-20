MADARIAGA: Fueron a allanarlo por venta de drogas, quiso escapar en camioneta pero terminó chocándola y es el segundo procedimiento en su contra en un mes

Cerca de la medianoche personal de la DDA y la Ayudantía Fiscal antidrogas de La Costa realizaron un procedimiento en dos objetivos de la ciudad para desarticular la venta de estupefacientes.

El Ayudante Fiscal Guillermo Vernetti dialogó con CNM Radio recordó que hace 20 o 25 días se habían realizado dos allanamientos: uno en el barrio Los Pinos y otro en la zona céntrica. En ese momento, uno de los investigados había quedado detenido con prisión preventiva, mientras que en el otro domicilio no se encontraron estupefacientes y el otro investigado quedó libre.

Lejos de cerrarse allí, la causa continuó: “Recibimos nuevas denuncias contra este sujeto y seguimos investigando. Anoche solicitamos nuevamente la detención, pero solo nos otorgaron los allanamientos, él no estaba por lo que primero lo buscamos antes de entrar.”, relató.

Ahí comenzó la parte más intensa del operativo. El personal policial montó vigilancia, pidió asistencia al COM para encontrar su camioneta, esperó al sospechoso y notaron que quería escapar por lo que hubo una persecución.

“Se le dio la voz de alto y se dio a la fuga. Reventó un neumático, chocó la camioneta y pudimos atraparlo cerca del hospital”, detalló Vernetti.

No se registraron disparos ni uso de armas: la persecución fue llevada adelante por personal de la Narcocriminalidad y Policía Local.

Sin droga, pero con dinero y elementos sospechosos

Los allanamientos resultaron negativos en estupefacientes, pero sí se secuestró una importante suma de dinero:

“Tenía mucho dinero de baja denominación y no tiene trabajo. Eso es típico de la venta de estupefacientes”, explicó.

También se incautó un teléfono celular, considerado clave para avanzar en la investigación.