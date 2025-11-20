LA COSTA: Golpeó a su bebé de un año, la denunciaron y dijo que le pega porque “se porta mal”

ZONALES

Una mujer de 53 años denunció en Santa Teresita que su nieto de un año presentaba golpes en distintas partes del cuerpo mientras estaba al cuidado de su madre. Según su relato, ya el día anterior había observado lesiones en los pies y la cara, y al recibir nuevamente al menor advirtió nuevos hematomas en la espalda y en el pecho.

De acuerdo a la denuncia, la madre del niño habría justificado los golpes afirmando que “le pega cuando se porta mal”. Ante la situación, se dio intervención al Servicio Local, que citó a la familia a una entrevista junto al progenitor del menor. La denunciante también solicitó la restitución de efectos personales del niño.

Interviene la UFID Nº 2 de Mar del Tuyú y la Guardia de Género del Municipio de La Costa.