MADARIAGA – PASÓ EN CNM RADIO: El Ayudante Fiscal Antidrogas habló los últimos procedimientos y reconoció que los vecinos aportan anónimamente muchos datos

MADARIAGA

El Ayudante Fiscal Antidrogas Guillermo Vernetti fue entrevistado en Informe Central esta mañana con respecto a la detención de Javier Barroca quien se entregó a la justicia por pesar sobre el una orden de captura en el marco de una causa por venta de estupefacientes.

La semana pasada habían concurrido a buscarlo pero no lo encontraron e insertaron su nombre en el sistema de búsqueda y captura nacional. En la entrevista, que se extendió por unos 40 minutos, el Ayudante Fiscal reconoció que fue una causa muy trabajosa y que se trataba de una persona muy difícil de investigar por las maniobras en las que incurría para obstaculizar las observaciones y avances.

“Con la gente que investigamos no negociamos. Nos manejamos dentro del ámbito de la ley.”

Contó que, en este caso, se pidió la detención solo cuando hubo elementos firmes que acreditaban la venta de drogas. Luego se solicitaron los allanamientos, y tras no encontrar al hombre, se pidió su captura nacional e internacional.

El uso de Habeas Corpus y cómo impacta en las investigaciones

El fiscal explicó que el hombre detenido ya había sido allanado por drogas en dos oportunidades desde 2021. También detalló el uso recurrente de Habeas Corpus para acceder a procesos y dilatarlos:

“Es un derecho constitucional. Que alguien presente un Habeas Corpus no impide ser investigado. Lo preocupante es cuando lo presentan un día antes de un allanamiento. Puede pasar porque hay investigaciones simultáneas, pero en ningún caso dejamos de investigar.”

Cómo avanzó esta investigación: escuchas, movimientos y un dato clave

Vernetti contó que la causa tomó impulso cuando llegó un dato con un número de teléfono vinculado al sospechoso: “Pedimos informes y el abonado dueño de la línea era otra persona que ya habíamos allanado y, justo, no tenía teléfono. Entonces lo intervenimos y las comunicaciones eran del hombre, ahora, detenido. A partir de ahí se desarrolló toda la investigación.”

Las desgrabaciones y la corroboración de movimientos terminaron de cerrar el cuadro.

En todo momento de la entrevista Vernetti eludió mencionar el apellido Barroca aunque CNM Radio había abierto el programa con lo detalles filiatiorios y el municipio se plegó minutos después con una noticia.

El narcomenudeo en Madariaga: situación, consumo y lo que viene

Cuando fue consultado por la dinámica de venta, explicó: “Depende del consumo y del vendedor. Acá hay mucho consumo. Antes se hablaba de droga en la marginalidad, pero hoy atraviesa todos los estamentos sociales: marihuana y cocaína.”

También advirtió que muchos consumidores con dificultades económicas terminan vendiendo para sostener su propia adicción: “Eso es microtráfico: te dan diez bolsitas, vendés ocho y te quedás con dos.”

Vernetti expresó preocupación por lo que viene a nivel nacional: “Lamentablemente se vienen el fentanilo y las drogas sintéticas. Hoy en Madariaga el consumo es marihuana y cocaína, pero el avance se ve en todos lados. Es un tema serio que hay que debatir.”

“No estamos perdidos”: tecnología, trabajo conjunto y apoyo del vecino

Sostuvo que la clave no es perseguir grandes cantidades de droga, sino desarmar las redes locales de venta: “Si actuamos bien, algunos se desalientan porque saben que tarde o temprano van a ir presos.”

Aunque reconoció que la tecnología hoy beneficia más a los vendedores que a la justicia, aseguró: “Damos batalla dentro de una guerra compleja. No estamos perdidos.”

También elogió la participación del vecino madariaguense porque remarcó que en “Madariaga tiene valores que perduran. A la gente le preocupa más que en otras localidades. Todos se conocen, no quieren droga ni inseguridad. Hay un compromiso enorme.”

Crece la participación ciudadana: el rol clave de las denuncias anónimas

Vernetti destacó el aumento notable de denuncias hechas directamente por vecinos: “Desde junio, la gente empezó a escribir muchísimo. No solo recibimos denuncias de Madariaga, sino también de Pinamar, Villa Gesell y La Costa”.

El correo oficial para denuncias anónimas es:

📩 estupefacientes.do.lacosta@mpba.gov.ar