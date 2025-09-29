TRIPLE CRIMEN NARCO: el emotivo video del cumple de 15 de Lara, una de las tres chicas asesinadas en el crimen narco

Agostina, la hermana de Lara
Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela,
compartió en sus redes sociales un video inédito de la fiesta de 15 años, y
expresó que la recordarán como “la Reynita”.
Mientras continúa la
investigación para concretar todas las detenciones, sobre todo el de Tony
Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, la hermana de la menor
asesinada posteó un video en el que se observan diversos momentos durante su
festejo de cumpleaños.
“Lara por siempre. Te
recordaremos como la Reynita que eras, mi hermosa no caemos todavía, pero danos
toda las fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”,
expresó.
En las imágenes se ve a Lara
dentro de una pileta, bailando y con un vestido blanco de quinceañera. La
fiesta se realizó en noviembre del año pasado y se estima que tuvo lugar en una
quinta alquilada, donde había música, mesas con varios invitados y hasta un
sector especial donde estaba la torta de cumpleaños.
