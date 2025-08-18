Virginia Gallardo, Porcel Junior, Reichardt, el Turco García y otros famosos competirán en octubre

Como viene siendo habitual al momento de conocerse los
candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero
famosas para el gran público sorprenden al postularse para cargos y los
comicios legislativos de este año no serán la excepción, ya que Virginia
Gallardo, Jorge Porcel Junior, Claudio “el Turco” García, Karen Reichardt,
Carlos “el Loco” Enrique y Evelyn Von Brocke estarán en las boletas.
Virginia Gallardo: La ex vedette y columnista televisiva,
será candidata de La Libertad Avanza por Corrientes. La ex novia de Ricardo
Fort y bailarina es amiga del presidente Javier Milei, quien le dio clases de
economía.
Jorge Porcel Junior: El hijo del famoso humorista Jorge
Porcel se presenta como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires por el partido Movimiento Plural, que lleva a Marcelo Peretta a la
cabeza.
“El Turco” García: El destacado ex futbolista irá de
candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires. Surgido en Huracán, alcanzó su pico de rendimiento a principios
de los ´90 en Racing, lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía
Alfio Basile. Tras su retiro cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró
recuperarse.
Karen Reichardt: Irá en los primeros puestos de la boleta de
La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Actúo ligera de ropas en programas de televisión cómicos de principios de los
noventa y fue tapa de la revista Playboy.
Tiene vínculo personal con el presidente Javier Milei.
Carlos Enrique: El lateral izquierdo en las décadas de los
´80 y ´90 en Independiente y River, hermano de Héctor “el Negro” Enrique,
campeón del mundo en México ´86, se postula en la votación bonaerense del 7 de
septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos.
Evely Von Brocke: La ex pareja de Fabián Doman, quien cobró
notoriedad y se hizo mediática tras la escandalosa separación con el
periodista, irá en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el
partido del varias veces intendente
Gustavo Posse, Acción Vecinal.
