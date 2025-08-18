Los polémicos mensajes de despedida a un ladrón que murió en un enfrentamiento con un policía en La Plata

NACIONALES

Un adolescente de 16 años murió tras un violento enfrentamiento con un policía en la localidad bonaerense de Los Hornos, partido de La Plata. El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando el menor y un cómplice intentaron asaltar al efectivo, que se encontraba de civil y regresaba a su casa junto a su pareja a bordo de una moto.





De acuerdo con las primeras informaciones, los asaltantes interceptaron al uniformado en la calle 68, entre 135 y 136, y lo amenazaron con un arma para robarle. El policía, de 29 años, se identificó como tal y en ese momento fue apuntado por uno de los delincuentes. Ante la inminente agresión, disparó y uno de los tiros impactó en la cintura del adolescente.





El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, pero a pesar de los esfuerzos médicos murió horas más tarde. En tanto, su cómplice huyó corriendo del lugar y actualmente es intensamente buscado por la Policía.





En la escena del hecho se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y la moto en la que circulaba el efectivo.





El ladrón fallecido, pese a su corta edad, ya registraba al menos tres antecedentes policiales recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos: el 25 de abril de 2025 por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad; el 9 de mayo por tentativa de robo; y nuevamente el domingo, día del violento episodio.





La investigación está a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso peritajes en el lugar del enfrentamiento y continúa con la búsqueda del segundo implicado.





La despedida en redes sociales





La noticia de la muerte del adolescente generó gran repercusión en redes sociales, donde familiares y amigos le dedicaron mensajes de despedida que despertaron polémica.





“Te me arrebataron de las manos. Hermano mío, te voy a extrañar rey, eras una re persona, mirá como te vinieron a dar. Gorra hdp, manga de giles. Hermano, cuidame desde arriba”, escribió uno de sus allegados.





Otro posteó: “Volá alto, ladrón. Cuidate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzaremos hermano. Se muere quien se olvida, Honty, siempre en mi corazón”.