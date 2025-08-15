MADARIAGA: Cazadores furtivos fueron aprehendidos en un camino rural

MADARIAGA





Dos hombres oriundos de General Madariaga fueron aprehendidos este miércoles 13 de agosto en un camino rural de la zona conocida como El Cortizo, acusados de realizar caza furtiva.





El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) local, que interceptó un Volkswagen Gol Trend ocupado por un hombre de 50 años y otro de 45. Durante la inspección, los efectivos constataron que transportaban el producto de la actividad ilegal: una liebre y un ñandú.





Según informaron las autoridades, ambos fueron trasladados y quedaron a disposición de la UFI N°8 de General Madariaga, donde se les tomará declaración indagatoria.





Se los acusa de haber violado La Ley Nacional 22.421 que regula la conservación de la fauna silvestre en Argentina y prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte o comercialización de animales silvestres sin autorización previa.





El ñandú, en particular, es una especie protegida cuya caza está prohibida en gran parte del territorio nacional.