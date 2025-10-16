Camioneta despistó en la rotonda de Ruta 74 y 29: tres ocupantes fueron asistidos

Según se informó, una camioneta Volkswagen Amarok perdió el
control y despistó en la rotonda de la Ruta 74 y la Ruta 29, quedando sobre la
misma.
En el vehículo viajaban tres personas adultas: dos de ellas
serían oriundas de la provincia de Chubut, mientras que aún no se confirmó el
lugar de residencia del conductor.
Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar para
trasladar a los ocupantes al Hospital Municipal como medida preventiva. Fuentes
indicaron que no presentaban lesiones de gravedad.
El sector permaneció custodiado por personal policial hasta
la remoción completa del vehículo y la normalización del tránsito.
Información de Urgente Ayacucho
