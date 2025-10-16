Camioneta despistó en la rotonda de Ruta 74 y 29: tres ocupantes fueron asistidos

ZONALES









Según se informó, una camioneta Volkswagen Amarok perdió el control y despistó en la rotonda de la Ruta 74 y la Ruta 29, quedando sobre la misma.





En el vehículo viajaban tres personas adultas: dos de ellas serían oriundas de la provincia de Chubut, mientras que aún no se confirmó el lugar de residencia del conductor.

Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar para trasladar a los ocupantes al Hospital Municipal como medida preventiva. Fuentes indicaron que no presentaban lesiones de gravedad.

El sector permaneció custodiado por personal policial hasta la remoción completa del vehículo y la normalización del tránsito.

Información de Urgente Ayacucho