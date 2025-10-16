(VIDEO) LAS TONINAS: Mató a su jefe, le usurpó la casa, lo enterró en el patio y soñaba con ser estrella del mundo del reggaetón

ZONALES

Un hecho estremecedor sacude al Partido de La Costa. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores, junto a la SubDDI La Costa, logró esclarecer la desaparición del comerciante Aaron Carlos Manuel González Rodríguez, de 46 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio de su propia casa en Las Toninas. Por el crimen, según supo CNM, fue aprehendido su empleado, Blas Maximiliano Sosa, de 35 años, quien es el principal sospechoso del homicidio.

La investigación se inició el 15 de octubre, luego de que vecinos y allegados notaran la prolongada ausencia del comerciante, conocido por ser dueño del local gastronómico “El Raviolito”. A raíz de la denuncia, la DDI Dolores activó una pesquisa de urgencia bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N°4 de Dolores, a cargo del Dr. Diego Zapiola, y la UFI N°11, subrogada por el Dr. Martín Prieto.

Los investigadores realizaron un intenso trabajo de campo, análisis de cámaras de seguridad, cruces telefónicos y tareas de cibercrimen. En esa etapa surgieron fuertes indicios que apuntaban a su empleado, quien se encontraba utilizando los bienes, vehículos y teléfonos del comerciante, alegando que su jefe se había ido a Brasil y le había dejado todo a su cargo.

El entorno del sospechoso y el testimonio de un amigo de la víctima fueron claves para orientar la investigación. Este último declaró que mantuvo una conversación por WhatsApp con quien supuestamente era González Rodríguez, pero notó respuestas extrañas y un tono inusual, lo que generó sospechas y lo llevó a alertar a la policía.

Durante la madrugada del 16 de octubre, el fiscal Prieto ordenó dos allanamientos con habilitación horaria. En uno de los domicilios, ubicado en calle 36 N°126, el personal de la SubDDI La Costa halló al sospechoso junto a su pareja. La mujer declaró que Sosa, bajo consumo de estupefacientes, le había confesado tiempo atrás haber matado a su empleador y enterrado el cuerpo, aunque ella no lo creyó.

Ante este dato, el fiscal solicitó la intervención de Bomberos de La Costa con canes rastreadores especializados. El perro “Tango” marcó un punto específico en el patio trasero del inmueble. Al excavar, personal de Defensa Civil halló un cuerpo en avanzado estado de descomposición, coincidente con las características del comerciante desaparecido.





El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial de Dolores para realizar la autopsia y determinar las causas de la muerte. En paralelo, Policía Científica realizó pericias con luminol dentro de la vivienda, encontrando rastros de sangre en el baño, debajo de una escalera y en otros sectores de la casa.

Sosa, oriundo del partido de Tigre, había llegado a Las Toninas hacía un año y trabajaba bajo dependencia de González Rodríguez. Ambos mantenían una relación de amistad y habían formado recientemente un grupo musical de reggaetón llamado “Dandys”, lo que explicaba su vínculo cotidiano y la confianza entre ambos.

El caso quedó caratulado como “Robo agravado por codicia seguido de homicidio”, y el sospechoso permanece detenido a disposición de la justicia mientras continúan las pericias complementarias.

Las autoridades judiciales destacaron la rápida actuación de la DDI Dolores, la SubDDI La Costa, la DAIC Castelli, Inteligencia Criminal Pinamar, Cibercrimen, Policía Científica, Bomberos y Defensa Civil, cuyo trabajo conjunto permitió esclarecer un crimen que mantuvo en vilo a toda la comunidad.

La investigación sigue bajo la órbita del fiscal Martín Prieto, con la supervisión del Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Dr. Diego Escoda, quienes evalúan las pruebas para determinar las circunstancias y el móvil final del crimen.