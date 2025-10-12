El plan más macabro tras el doble femicidio: Ahora buscan al chofer que trasladó a Pablo Laurta a Córdoba

Mientras Pablo Laurta está detenido en Gualeguaychú por el asesinato de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, la Justicia intenta ahora determinar qué ocurrió con el chofer que lo trasladó hasta Córdoba días antes del ataque.

El hombre de 49 años, identificado como Martín Sebastián Palacios, está desaparecido desde el miércoles pasado, su auto apareció incendiado y se teme que haya sido asesinado.

Palacios era oriundo de San Salvador, Entre Ríos, y trabajaba con su propio coche, un Toyota Corolla blanco con techo negro, para una aplicación de transporte. Según reconstruyeron los investigadores, la noche del 8 de octubre avisó que tenía un “traslado ejecutivo” y partió hacia Córdoba.

Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

El incendio provocó un desastre en la zona y obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de 14 vehículos que estaban estacionados. En el lugar trabajaron equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, del Etac, Defensa Civil y bomberos de distintas regionales.





La principal hipótesis apunta a que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo, acusado de haber asesinado a Luna y a Mariel y de haber huido con su hijo de cinco años, habría pagado el viaje hasta Córdoba y luego desaparecido con el nene.

Recién fue capturado este domingo, en un hotel céntrico de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al nene, que fue rescatado en buen estado de salud.

Las autoridades de Entre Ríos trabajan en forma conjunta con la fiscalía cordobesa y con el Ministerio de Seguridad de la Nación para reconstruir el recorrido del remis y determinar dónde pudo haber sido asesinado el chofer.





En las últimas horas, efectivos de las policías de ambas provincias rastrillaron distintos puntos del recorrido entre Concordia y Victoria, y también zonas rurales cercanas a la ruta nacional 18, donde se cree que el vehículo pudo haberse detenido por última vez, aunque el feroz incendio dificulta las tareas.