Tres casos de usurpación fueron denunciados en distintas localidades del Partido de La Costa en un día

ZONALES





Tres episodios de usurpación de inmuebles fueron denunciados en las últimas horas en Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y Mar del Tuyú, lo que motivó la intervención de la UFI N° 2 de Mar del Tuyú.





El primer hecho se registró en Santa Teresita, en una propiedad ubicada en Diagonal 20 esquina 16, entre calles 34 y 35. La propietaria, una comerciante de 53 años, denunció haber comprado el inmueble en mayo de este año, pero al presentarse en el lugar constató la presencia de dos personas que decían estar “cuidando la casa para el dueño” sin exhibir documentación alguna. Posteriormente se identificó a una mujer de 41 años que residía allí sin acreditar derecho sobre la propiedad.





El segundo caso ocurrió en San Clemente del Tuyú, en una vivienda situada en calle 18 N° 6544. El denunciante, un comerciante de 45 años, manifestó -según supo CNM- ser propietario del terreno, el cual tenía una construcción a medio terminar. Según su relato, hacía tres meses que no visitaba el lugar, y al regresar comprobó que habían levantado una casa completa y un paredón en el fondo del lote. El hombre presentó la documentación que acredita su titularidad y los impuestos municipales correspondientes.





El tercer episodio tuvo lugar en Mar del Tuyú, en calle 8 N° 8376, donde una mujer de 44 años denunció que su vecino habría usurpado un terreno de su propiedad adquirido en 2023 mediante boleto de compra-venta. Según indicó, el hombre vive en una calle cercana y ya había protagonizado incidentes con personas allegadas a la denunciante. Por ese motivo, solicitó una restricción de acercamiento y el cese de hostigamiento.





En los tres casos tomó intervención la Fiscalía N° 2 de Mar del Tuyú, a cargo del Dr. Martín Prieto.