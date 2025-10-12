SANTA TERESITA: Un joven fue hospitalizado tras ser atacado con un palo de hockey

ZONALES





Un hombre resultó gravemente herido luego de ser brutalmente agredido durante una confrontación ocurrida en horas de la tarde en la localidad de Santa Teresita.





El hecho tuvo lugar en Diagonal 20 entre calles 35 y 36, donde un llamado al 911 alertó sobre una pelea entre varios individuos. Al llegar al lugar, el personal policial no encontró enfrentamientos activos, pero vecinos informaron - según supo CNM- que un hombre había sido golpeado en la cabeza y trasladado de urgencia al hospital local.





En el nosocomio, la pareja del herido relató que el ataque fue perpetrado por dos personas, una de ellas la expareja de la mujer, quien habría actuado junto a su hijo menor de edad. Según su testimonio, ambos lo agredieron con golpes de puño y con un palo de hockey, y luego se dieron a la fuga.





El conflicto tendría origen en una denuncia previa por abuso sexual presentada por la mujer contra uno de los agresores, quien —según manifestó— solía pasar frente a su vivienda generando situaciones de hostigamiento.





El médico de guardia del Hospital Santa Teresita informó que la víctima ingresó consciente pero con fractura de cráneo, por lo que fue derivada al Hospital de Mar de Ajó para estudios más complejos. Posteriormente, fue dada de alta tras constatarse que presentaba lesiones graves, incluyendo heridas cortantes múltiples en el rostro y fractura de cúbito.





Interviene en la causa el Ministerio Público Fiscal de La Costa, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales, la intervención de la DDI y la individualización de los agresores.