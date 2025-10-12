Encontraron a Pedro, el niño secuestrado tras el doble femicidio en Córdoba: estaba en Entre Ríos

Pedro Rodríguez Laurtra, el niño de cinco años que era
intensamente buscado tras el asesinato de su madre y su abuela, fue hallado con
vida en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Su padre, principal sospechoso del doble femicidio y del
secuestro, fue detenido en el lugar mientras se preparaba para cruzar la
frontera hacia Uruguay.
La desaparición del menor había activado en las últimas
horas la Alerta Sofía, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin
vida de su madre y su abuela en una vivienda ubicada en la intersección de San
Pedro Toyos y Chimu, en barrio Villa Serrana de la capital cordobesa.
Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia
Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, el menor se encuentra en buen
estado de salud. La detención del padre se produjo gracias a un trabajo
conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Entre Ríos, que lograron
interceptarlo cuando intentaba organizar su traslado hacia la frontera en taxi.
Inicialmente, se informó que el niño había sido encontrado
en Concordia, pero posteriormente la Policía entrerriana confirmó que el
operativo tuvo lugar en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde finalmente fue
rescatado. El caso, que conmociona por su gravedad, continúa bajo
investigación.
