Encontraron a Pedro, el niño secuestrado tras el doble femicidio en Córdoba: estaba en Entre Ríos

NACIONALES





Pedro Rodríguez Laurtra, el niño de cinco años que era intensamente buscado tras el asesinato de su madre y su abuela, fue hallado con vida en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Su padre, principal sospechoso del doble femicidio y del secuestro, fue detenido en el lugar mientras se preparaba para cruzar la frontera hacia Uruguay.

La desaparición del menor había activado en las últimas horas la Alerta Sofía, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de su madre y su abuela en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu, en barrio Villa Serrana de la capital cordobesa.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, el menor se encuentra en buen estado de salud. La detención del padre se produjo gracias a un trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Entre Ríos, que lograron interceptarlo cuando intentaba organizar su traslado hacia la frontera en taxi.

Inicialmente, se informó que el niño había sido encontrado en Concordia, pero posteriormente la Policía entrerriana confirmó que el operativo tuvo lugar en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde finalmente fue rescatado. El caso, que conmociona por su gravedad, continúa bajo investigación.