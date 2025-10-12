Creador de “varones unidos” y antifeminista: quién es el acusado del doble femicidio y secuestro

NACIONALES

Córdoba está en vilo por el brutal asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio y el secuestro de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de cinco años.

El principal acusado de los hechos es Pablo Laurta, ex pareja de Giardini y padre del menor. El hombre de origen uruguayo fue capturado mientras intentaba huir del país con el nene.

Además de ser conocido en el círculo cercano de la familia por haber ejercido violencia y acosar en reiteradas ocasiones a Luna, Luarta también cuenta con reconocimiento en las redes.

El acusado es el creador de una página conocida cómo “varones unidos” donde se exponen diferentes casos de falsas denuncias de violencia de género realizadas por mujeres.





Incluso armó una nota donde expone su propio caso y argumenta en contra de su pareja. El caso es titulado por Luarta de la siguiente manera: “Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay”





“El 15 de Octubre, de forma sorpresiva y sin mediar discusión alguna, Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece. Laurta comienza a recibir llamados de desconocidos solicitándole decenas de miles de dólares para volver a ver a su hijo, y es notificado de una falsa denuncia presentada por Giardina”, escribió.

“A pesar de las inequidades ya manifestadas por el sistema judicial de Córdoba, Laurta intenta la restitución internacional de Pedro con el apoyo de la Autoridad Central de Uruguay”, agregó a continuación.

A continuación afirma que la negativa de poseer la tenencia de su hijo es entendido como un “un acto de secuestro legitimado”. “El contexto criminal de la sustracción del pequeño Pedro, era conocido pero funcionarias feministas de varias dependencias judiciales coludieron para encubrir los abusos y legitimar el secuestro", expone.





Otras publicaciones





Por otro lado Laurta solía utilizar sus redes sociales de manera activa para apuntar contra el feminismo y afirmando que las mujeres que defienden dichos ideales “pronto recibirán lo que merecen”.

En otros posteos afirma que “No hay futuro para una sociedad donde las mujeres tengan un estatus superior al de los hombres” y asegura que los problemas existentes en la sociedad relacionados con la natalidad se arreglarían si dejará de existir el feminismo.