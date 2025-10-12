Creador de “varones unidos” y antifeminista: quién es el acusado del doble femicidio y secuestro

Córdoba está en vilo por el brutal asesinato de Luna
Giardina y su madre, Mariel Zamudio y el secuestro de Pedro Teodoro Rodríguez
Laurta, un niño de cinco años.
El principal acusado de los hechos es Pablo Laurta, ex
pareja de Giardini y padre del menor. El hombre de origen uruguayo fue
capturado mientras intentaba huir del país con el nene.
Además de ser conocido en el círculo cercano de la familia
por haber ejercido violencia y acosar en reiteradas ocasiones a Luna, Luarta
también cuenta con reconocimiento en las redes.
El acusado es el creador de una página conocida cómo
“varones unidos” donde se exponen diferentes casos de falsas denuncias de violencia
de género realizadas por mujeres.
Incluso armó una nota donde expone su propio caso y
argumenta en contra de su pareja. El caso es titulado por Luarta de la
siguiente manera: “Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro
internacional de un niño desde Uruguay”
“El 15 de Octubre, de forma sorpresiva y sin mediar
discusión alguna, Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece. Laurta
comienza a recibir llamados de desconocidos solicitándole decenas de miles de
dólares para volver a ver a su hijo, y es notificado de una falsa denuncia
presentada por Giardina”, escribió.
“A pesar de las inequidades ya manifestadas por el sistema
judicial de Córdoba, Laurta intenta la restitución internacional de Pedro con
el apoyo de la Autoridad Central de Uruguay”, agregó a continuación.
A continuación afirma que la negativa de poseer la tenencia
de su hijo es entendido como un “un acto de secuestro legitimado”. “El contexto
criminal de la sustracción del pequeño Pedro, era conocido pero funcionarias
feministas de varias dependencias judiciales coludieron para encubrir los
abusos y legitimar el secuestro", expone.
Otras publicaciones
Por otro lado Laurta solía utilizar sus redes sociales de
manera activa para apuntar contra el feminismo y afirmando que las mujeres que
defienden dichos ideales “pronto recibirán lo que merecen”.
En otros posteos afirma que “No hay futuro para una sociedad
donde las mujeres tengan un estatus superior al de los hombres” y asegura que
los problemas existentes en la sociedad relacionados con la natalidad se
arreglarían si dejará de existir el feminismo.
