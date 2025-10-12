MADARIAGA: Se metió en la casa de su ex, se llevó pertenencias pero incumplió una restricción y fue detenido

MADARIAGA

Un hombre de 38 años fue detenido en General Madariaga tras violar reiteradamente una medida de restricción vigente y amenazar a su expareja, en un hecho ocurrido en una vivienda de calle Libertad entre Guerrero y Moreno.





Según supo CNM, la víctima, una mujer de 40 años, relató que el agresor ingresó sin autorización a su domicilio, la insultó y la amenazó, a pesar de tener en su contra una medida cautelar de prohibición de acercamiento dictada meses atrás por episodios previos de violencia.





Días después, la mujer amplió la denuncia al constatar que el hombre había regresado al lugar y sustraído una mochila, una riñonera y otros efectos personales, motivo por el cual solicitó la renovación de la medida judicial.





Con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 de Dolores, a cargo del Dr. Mariano Caseux, se dispuso un allanamiento en una vivienda donde el personal policial procedió a la detención del sospechoso.





Durante el operativo, se secuestraron varios elementos pertenecientes a la denunciante, entre ellos una mochila, prendas de vestir, una riñonera, medicamentos, documentación y objetos personales.





Quedó imputado por amenazas y desobediencia judicial.