Videos: así era detenido Rodríguez Laurta por la Policía en el hotel de Gualeguaychú

NACIONALES





Pablo Daniel Rodríguez Laurta, presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio, fue detenido este domingo a la siesta en un hotel del centro de Gualeguaychú, mientras estaba con su hijo, P., de cinco años, con quien habría pretendido cruzar ilegalmente la frontera hacia Uruguay.

El hombre venía escapando de la Policía de Córdoba, donde había asesinado a balazos este sábado a su ex pareja y su ex suegra. Ante la desaparición del nene, las autoridades cordobesas habían lanzado la Alerta Sofía: un sistema de emergencia para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “alto riesgo inminente”.

Rodríguez Laurta había salido en taxi de Córdoba y se había alojado en el hotel Belín, en calle Bolívar al 700 de Gualeguaychú, donde llevaba tratativas para cruzar al Uruguay, su país de origen y donde había estado viviendo hasta hace un tiempo con su ex pareja Luna y su hijo P.

La Policía de Córdoba había avisado a su fuerza colega de Entre Ríos sobre las posibilidades de que el prófugo intentara pasar por la provincia en camino al país oriental. Según confirmó este domingo el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, desde Córdoba llegó información sobre la probable ubicación de Laurta en función de su teléfono celular.

La ubicación arrojaba el hotel céntrico, donde efectivos policiales entrerrianos hicieron una discreta vigilancia hasta que Laurta se dejó ver. Los videos de la cámara de seguridad del hotel muestran cómo el hombre baja al hall del edificio para devolver una bandeja, junto con el niño. En ese momento es capturado por los agentes.

Según informó la Policía entrerriana, el doble femicida se descompensó tras ser atrapado, por lo que fue ingresado en silla de ruedas a la Jefatura Departamental de Policía para ser revisado por el médico de la fuerza y desde allí fue derivado al hospital Centenario de Gualeguaychú.





El niño de cinco años, por su parte, estaba en buen estado de salud. Fue derivado a la comisaría del Menor.

La detención de Laurta y su eventual declaración indagatoria es clave para esclarecer otro caso que consterna a la provincia de Entre Ríos y que resultó, en un giro inesperado, ligado al doble femicidio de Córdoba: la desaparición de un chofer de UBER, oriundo de San Salvador, que habría llevado al doble femicida hasta la provincia serrana y cuyo auto apareció quemado.