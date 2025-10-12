Videos: así era detenido Rodríguez Laurta por la Policía en el hotel de Gualeguaychú

Pablo Daniel Rodríguez Laurta, presunto autor del doble
femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio,
fue detenido este domingo a la siesta en un hotel del centro de Gualeguaychú,
mientras estaba con su hijo, P., de cinco años, con quien habría pretendido cruzar
ilegalmente la frontera hacia Uruguay.
El hombre venía escapando de la Policía de Córdoba, donde
había asesinado a balazos este sábado a su ex pareja y su ex suegra. Ante la
desaparición del nene, las autoridades cordobesas habían lanzado la Alerta
Sofía: un sistema de emergencia para la búsqueda inmediata de niñas, niños y
adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “alto riesgo
inminente”.
Rodríguez Laurta había salido en taxi de Córdoba y se había
alojado en el hotel Belín, en calle Bolívar al 700 de Gualeguaychú, donde
llevaba tratativas para cruzar al Uruguay, su país de origen y donde había
estado viviendo hasta hace un tiempo con su ex pareja Luna y su hijo P.
La Policía de Córdoba había avisado a su fuerza colega de
Entre Ríos sobre las posibilidades de que el prófugo intentara pasar por la
provincia en camino al país oriental. Según confirmó este domingo el ministro
de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, desde Córdoba llegó información
sobre la probable ubicación de Laurta en función de su teléfono celular.
La ubicación arrojaba el hotel céntrico, donde efectivos
policiales entrerrianos hicieron una discreta vigilancia hasta que Laurta se
dejó ver. Los videos de la cámara de seguridad del hotel muestran cómo el
hombre baja al hall del edificio para devolver una bandeja, junto con el niño.
En ese momento es capturado por los agentes.
Según informó la Policía entrerriana, el doble femicida se
descompensó tras ser atrapado, por lo que fue ingresado en silla de ruedas a la
Jefatura Departamental de Policía para ser revisado por el médico de la fuerza
y desde allí fue derivado al hospital Centenario de Gualeguaychú.
El niño de cinco años, por su parte, estaba en buen estado
de salud. Fue derivado a la comisaría del Menor.
La detención de Laurta y su eventual declaración indagatoria
es clave para esclarecer otro caso que consterna a la provincia de Entre Ríos y
que resultó, en un giro inesperado, ligado al doble femicidio de Córdoba: la
desaparición de un chofer de UBER, oriundo de San Salvador, que habría llevado
al doble femicida hasta la provincia serrana y cuyo auto apareció quemado.
