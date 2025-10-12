Antes de la final de La Voz Argentina, Luck Ra calentó las redes con sus fotos desde Pinamar

ZONALES

Luck Ra vive días intensos. Tras su multitudinario show en Vélez y a horas de la gran final de La Voz Argentina, el cantante cordobés decidió tomarse un breve descanso en Pinamar. Allí aprovechó el buen clima del fin de semana para disfrutar del sol y compartir con sus millones de seguidores imágenes que rápidamente se volvieron virales.

En las postales que subió a sus redes, el cantante aparece relajado, posando con el torso desnudo, disfrutando de la playa y la tranquilidad costera. “Un poquito de Pinamar antes de la final de La Voz. ¿Ya escucharon ‘Fingí demencia’?”, escribió en la publicación, aprovechando para promocionar su último lanzamiento musical, estrenado oficialmente el 9 de octubre.





El artista viene de un año cargado de presentaciones y éxitos musicales, consolidándose como uno de los cantantes más hiteros del año. Su presencia como jurado en el famoso certamen de canto también lo posicionó como una figura fuerte dentro de la televisión argentina.

Durante su escapada, Luck Ra también se tomó un tiempo para encontrarse con un grupo de fanáticas que se había hecho viral tras bailar en su recital de Vélez. “Las chicas Volker. ¡Las quiero mucho!”, escribió junto a una foto en la que todas posan sonrientes. Según relataron quienes estuvieron presentes, el encuentro fue espontáneo y terminó con el artista bailando algunos pasos junto a ellas al ritmo de “Fingí demencia”.

Pero no todo fue relax: en los últimos días, Luck Ra también fue protagonista de un divertido episodio que lo tuvo en el centro de la escena mediática. Durante la entrega de Premios Martín Fierro de Televisión, Susana Giménez cometió un error al pronunciar su nombre y lo llamó “Ruckau” y luego le dijo “Lucra”. Lejos de molestarse, el músico reaccionó con humor en sus redes.





En su cuenta de X (ex Twitter), publicó un meme de Los Simpson en el que comparó su nombre real con el apodo improvisado por Susana. La respuesta desató una ola de comentarios positivos y miles de “me gusta”, con seguidores y colegas celebrando su buena onda y carisma.





A pocas horas de la gran final de La Voz Argentina, el cuartetero se muestra relajado y enérgico, listo para acompañar a los finalistas en una noche que promete ser una de las más vistas del año en la televisión abierta.