MADARIAGA: Una joven resultó herida tras una pelea a la salida de un bar del barrio Belgrano

Una joven de 21 años sufrió lesiones leves luego de ser
agredida durante una pelea ocurrida en la vía pública, en la intersección de
Perú y Costa Rica, en barrio Belgrano.
El hecho tuvo lugar durante la madrugada según supo CNM, cuando personal
policial fue alertado por una confrontación en las inmediaciones de un local
nocturno identificado como Keloco Bar. Al llegar, los efectivos observaron a
varias personas que se dispersaban del lugar, y sobre la calzada hallaron a una
mujer tendida, quien fue identificada.
Según su testimonio, había sido atacada por otra mujer
durante la disputa. La joven presentaba dolores abdominales y escoriaciones,
por lo que fue asistida por una ambulancia del Hospital Municipal y
posteriormente dada de alta.
Interviene en la causa la fiscalía N° 8 de General
Madariaga, que instruyó actuaciones por lesiones y dispuso las diligencias
correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
