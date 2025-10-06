MAR DEL PLATA - Violencia en un súper chino (VIDEO): una mujer intentó robar mercadería en su pollera y los dueños la golpearon con un palo

ZONALES

A través de Tiktok, un usuario compartió una escena de violencia ocurrida el 1 de octubre en un supermercado chino de Mar del Plata: en el lugar, del barrio Centenario, una mujer y su hija intentaron sustraer mercadería ocultándola dentro de sus polleras largas pero fueron descubiertas por los dueños del local que las increparon y golpearon con un palo.

La pareja de supermercadistas de origen chino avanzaron sobre la mujer cuando llegó a la línea de cajas para disimular y abonar algunos de los productos. Por las cámaras habían identificado la maniobra, que consistía en ocultar gran cantidad de productos entre las piernas, debajo de la pollera larga tanto de la adulta como de la niña.

Con brutalidad, los propietarios del comercio las abordaron y comenzaron a golpear a la mujer para exigirle que devuelva la mercadería: había ocultado congelados, productos de limpieza y distintos alimentos que ascendían a un costo de más de $143.000.

A pesar de que la ladrona indicaba que estaba embarazada, la comerciante no dejaba de golpearla y de tirar de su cabello, sin permitir que realice ninguna maniobra o movimiento, como quedó expuesto en los videos compartidos a través de las redes sociales.





Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de Tiktok y cosecharon una ola de opiniones en comentarios. Muchas personas pidieron por la protección de la niña que acompañaba a su madre, otras increpaban a quien filmó el video por no intervenir, y muchos cuestionaron el accionar de los supermercadistas al señalar que la policía es la encargada de avanzar en esas situaciones.







