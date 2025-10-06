Home Ads Home Ads
ZONALES

PINAMAR: Dos detenidos prendieron fuego un colchón en el interior de una celda de la comisaría

cnm octubre 06, 2025

Dos detenidos decidieron iniciar una protesta en la Comisaría Primera de Pinamar y tomaron la decisión de prender fuego un colchón en el interior de un calabozo en donde había otras 7 personas.

 

Se trata de hombres vinculados a robos graves y que pretendían ser trasladados a un penal.

 

Personal de bomberos llegó al lugar y controló la situación luego del llamado de los efectivos de la sede policial de Bunge y Eneas.

 

También hubo una ambulancia del Hospital Comunitario que controló la salud de todos los apresados.


