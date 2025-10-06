PINAMAR: Dos detenidos prendieron fuego un colchón en el interior de una celda de la comisaría

Dos detenidos decidieron iniciar una protesta en la
Comisaría Primera de Pinamar y tomaron la decisión de prender fuego un colchón
en el interior de un calabozo en donde había otras 7 personas.
Se trata de hombres vinculados a robos graves y que
pretendían ser trasladados a un penal.
Personal de bomberos llegó al lugar y controló la situación
luego del llamado de los efectivos de la sede policial de Bunge y Eneas.
También hubo una ambulancia del Hospital Comunitario que
controló la salud de todos los apresados.
