PINAMAR: Dos detenidos prendieron fuego un colchón en el interior de una celda de la comisaría

ZONALES

Dos detenidos decidieron iniciar una protesta en la Comisaría Primera de Pinamar y tomaron la decisión de prender fuego un colchón en el interior de un calabozo en donde había otras 7 personas.

Se trata de hombres vinculados a robos graves y que pretendían ser trasladados a un penal.

Personal de bomberos llegó al lugar y controló la situación luego del llamado de los efectivos de la sede policial de Bunge y Eneas.

También hubo una ambulancia del Hospital Comunitario que controló la salud de todos los apresados.