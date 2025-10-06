Lanzaron descuentos del 30% y $35.000 de reintegro en nafta y gasoil en octubre de 2025

NACIONALES





Billeteras virtuales, bancos y las diferentes estaciones de servicio —YPF, Shell, Axion y Puma— lanzaron promociones que ofrecen la posibilidad de tener descuentos en nafta y gasoil hasta un 30%, con reintegros que alcanzan los $35.000 en octubre de 2025.

La clave está en saber cuándo y cómo aprovechar cada beneficio. Desde descuentos por cargar de madrugada hasta reintegros con apps, tarjetas y programas de puntos, las alternativas se multiplican para quienes buscan pagar menos en cada visita a la estación de servicio.

YPF: los descuentos y promociones para octubre





Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF al escanear el código QR pueden acceder a:

10% de ahorro en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la App YPF. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes).

6% de ahorro todos los días, de 0 a 6 de la mañana, en cualquier combustible y sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.

5% de ahorro para socios del ACA, todos los días en estaciones adheridas, con un tope mensual de $11.500.





Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras virtuales, muchos de ellos acumulables:

Banco Macro: miércoles, 20% de ahorro con Visa Platinum (tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes), pagando por MODO.

Banco Comafi: sábados, 10% de reintegro con crédito por MODO (tope $5.000/semana). Para clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco ICBC: martes, 15% de reintegro para clientes con cuenta sueldo (tope $15.000/mes).

Banco Santander: jueves, 10% (tope $7.500/mes) con Visa Black o Platinum desde la App YPF. Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000).

Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature y Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes).

Shell: cómo ahorrar en cada carga





Pagando desde la app Shell BOX, se accede a:

10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).





Otros beneficios destacados:

Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco Comafi: domingos, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Pagando con Tarjeta Cencosud, 5% extra.

Axion Energy: rebajas y alianzas para el mes





Desde la app ON, el programa de Axion, se puede obtener:

10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium. Tope mensual: $5.000 (usuarios nivel 1 y 2) y $7.500 (niveles superiores). Para diésel, tope quincenal de $5.000.





Además, acuerdos con bancos y tarjetas:

Banco Comafi: lunes, 10% con débito o crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en octubre).

Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Banco Ualá: sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $20.000 en octubre).

Banco BBVA: sábados, 20% con crédito por MODO para usuarios con cuenta sueldo y adheridos a ON (tope $6.000/mes).

Puma Energy: descuentos y puntos para canjear





Todos los miércoles, Puma Energy ofrece:

10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel, válido hasta 50 litros por día. Se accede con la app Puma Pris y se paga con tarjetas, Mercado Pago o efectivo.

Además, cada carga suma puntos para canjear por vouchers de hasta $18.000, utilizables cualquier día.

Banco Comafi: viernes, 15% con tarjetas por MODO (tope $7.000/semana, hasta $35.000 en octubre).

Otros descuentos para aprovechar en todas las marcas