CHOQUE FATAL EN RUTA 74: Murió un hombre tras el choque frontal de dos camiones

ZONALES

Un fatal accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 105, a unos 50 kilómetros de la planta urbana de Ayacucho. Dos camiones colisionaron de frente cerca de la medianoche y el impacto dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.





Como consecuencia del choque, el conductor de un camión perteneciente a la empresa de correos Southpost murió en el acto. Hasta el momento no se pudo confirmar su procedencia, aunque se indicó que se trataba de un camión de menor porte con caja térmica.





El otro vehículo involucrado pertenece a la empresa local de traslado de ganado de la familia Portela. Su conductor fue asistido en el lugar por personal médico y luego trasladado por ambulancias del SAME del Hospital Municipal con distintos golpes y heridas cortantes, aunque en principio no serían de gravedad.





Tras el impacto, ambos camiones quedaron sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el tránsito durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia.





En el lugar actuaron bomberos del Destacamento de Las Armas, personal de la policía vial de Las Armas y dos ambulancias del SAME. Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.