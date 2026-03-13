Por el intento de femicidio de Emily Ceco, se conocerá hoy la sentencia contra Santiago Martínez

El juicio contra Santiago Martínez , el ex participante del reality show Love is Blind , acusado por el intento de femicidio de su ex pareja, Emily Ceco , llegará a un punto clave, ya que está previsto que este viernes se conozca la sentencia. Previo a esto, se darán a conocer los alegatos de ambas partes.

El proceso judicial comenzó el mismo miércoles de esta semana, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón . A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Aunque el testimonio de la también participante de Love is Blind sería considerado clave en esta instancia, se confirmó que también hubo otros testigos. Uno de ellos se trató del padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones .

Para este viernes, se espera que la audiencia comience con los alegatos por parte del acusado, la querella y la Fiscalía. A partir de la valoración de las pruebas, el tribunal daría a conocer la sentencia, es decir, si Martínez es o no declarado culpable por el delito de intento de femicidio.

En caso de que el acusado resultara condenado, se confirmó que la pena se daría a conocer la próxima semana . De acuerdo con el Código Penal argentino, este tipo de calificación legal prevé condenas que irían desde los diez hasta los quince años de prisión . No obstante, la misma podría ser superior si llegara a comprobarse la existencia de agravantes.

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido. A un día de conocerse la sentencia, la joven reconoció durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco , que estaba atravesando un momento muy duro. “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo” , afirmó.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató al indicar que le costó presentarse en el estudio de televisión. Junto a ella también se encontraba su madre, Andrea Rivero , y su abogado, Roberto Castillo.

Al recordar el momento en el que se animó a denunciar a su ex pareja, Ceco contó que el episodio de violencia se desencadenó después de que fuera a una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares el 8 de febrero. Se suponía que ambos iban a volver a casarse, tras haber dado el “Sí, quiero” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo” , confesó la joven. Incluso, admitió que la situación que le tocó atravesar le había dado vergüenza, sobre todo el hecho de tener que contarles a sus padres.

Por esto, decidió escaparse del domicilio que compartía con Martínez y quedarse en la casa de su hermana. Una vez que estuvo lista para hablar con ellos, recordó que había ido a la casa familiar por la noche y que se había maquillado para que no pudieran ver las lesiones en su rostro.

Respecto a la relación que mantuvo con su agresor, Ceco indicó que al comienzo no había mostrado signos de agresividad. “ Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado , la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, apuntó.

En este sentido, señaló que los primeros signos aparecieron al “mes y medio o dos de relación”. Así, ejemplificó con una escena de celos que tuvo lugar durante una reunión con colegas del reality show donde se conocieron.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

Frente a esto, su madre indicó que existían imágenes del reality donde se evidencian estos comportamientos: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. No obstante, reconoció que solo una vez había notado algo extraño durante unas vacaciones familiares en Villa Gesell, por lo que había decidido preguntarle a su hija al respecto.

Asimismo, recordó que para ella fue un shock el momento en el que descubrió que su hija había sido golpeada. “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.

