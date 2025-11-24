Murió a los 84 años un histórico dirigente peronista: el mensaje de Cristina Kirchner en redes sociales

NACIONALES





Este lunes, murió el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, a los 84 años. El histórico dirigente peronista estaba internado desde la semana pasada en el hospital El Cruce de Florencio Varela con problemas pulmonares. Venía de atravesar dos neumonías graves.

Mussi era intendente de Berazategui, con interrupciones, desde 1987. Fue funcionario de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y de Cristina Kirchner en Nación. La expresidenta le dejó un sentido mensaje en redes sociales.

“Gran e histórico intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", tuiteó la expresidenta desde su prisión domiciliaria.

Quién fue Juan José Mussi





Juan José Mussi era médico clínico. Fue seis veces intendente (asumió su sexto mandato en 2023); ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires; viceministro del Interior; secretario de Ambiente de la Nación; diputado provincial; y presidente del Concejo Deliberante de su ciudad, Berazategui.