Murió a los 84 años un histórico dirigente peronista: el mensaje de Cristina Kirchner en redes sociales

Este lunes, murió el intendente
de Berazategui, Juan José Mussi, a los 84 años. El histórico dirigente
peronista estaba internado desde la semana pasada en el hospital El Cruce de
Florencio Varela con problemas pulmonares. Venía de atravesar dos neumonías
graves.
Mussi era intendente de
Berazategui, con interrupciones, desde 1987. Fue funcionario de Eduardo Duhalde
en la provincia de Buenos Aires y de Cristina Kirchner en Nación. La
expresidenta le dejó un sentido mensaje en redes sociales.
“Gran e histórico intendente de
la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra
gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en
especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y
por quien tengo un gran afecto", tuiteó la expresidenta desde su prisión
domiciliaria.
Quién fue Juan José Mussi
Juan José Mussi era médico
clínico. Fue seis veces intendente (asumió su sexto mandato en 2023); ministro
de Salud de la provincia de Buenos Aires; viceministro del Interior; secretario
de Ambiente de la Nación; diputado provincial; y presidente del Concejo
Deliberante de su ciudad, Berazategui.
