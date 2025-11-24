Joven falleció tras un violento choque entre una moto y un auto en Dolores

ZONALES





Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo en Aristóbulo del Valle y Monseñor de Andrea, en Dolores, dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad. El impacto se produjo cuando una motocicleta que circulaba en contramano fue embestida por un automóvil que transitaba por la intersección.





El siniestro involucró a un Ford Ka conducido por un hombre de 32 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien resultó ileso. Iba acompañado por otro hombre, que tampoco sufrió heridas. Ambos circulaban de manera correcta cuando el vehículo impactó contra el lateral izquierdo de una motocicleta Honda Tornado.





En la moto viajaban dos hombres que no llevaban casco. El conductor, de 29 años, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció a los pocos minutos a raíz de la gravedad de las lesiones. Su acompañante, de 39 años, sufrió fractura de maxilar y traumatismo de cráneo, aunque permanecía estable bajo atención médica.





De acuerdo con las pericias preliminares, la motocicleta se desplazaba a contramano por Monseñor de Andrea, lo que habría derivado en el choque frontal con la parte lateral del automóvil.





El lugar del hecho permaneció cerrado al tránsito durante varias horas mientras trabajaba personal policial, peritos accidentológicos y el Ministerio Público Fiscal.



