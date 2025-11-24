La policía Hot habló por Tv y dijo que "lo hizo por necesidad"

NACIONALES





Nicole la Policía de la Ciudad fue pasada a disponibilidad luego de que se viralizaran videos en TikTok e Instagram donde aparece con su uniforme en actitudes consideradas “insinuantes”, incluso grabando junto a otra mujer mientras juegan al pool.





Ella aseguró que lo hizo “por necesidad”, porque su sueldo no le alcanza: tiene una hija y debe mantener a su familia, y durante su licencia médica le descontaban gran parte del salario, por lo que buscó una forma extra de ingresos. Además, reveló que estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico por violencia de género que sufrió en una relación anterior, lo que le provocó convulsiones.





La oficial afirmó que nunca tuvo intención de perjudicar a la institución, y dijo estar dispuesta a colaborar con la investigación: ya le notificaron un sumario administrativo y está en contacto con la Oficina de Transparencia policial. También explicó que desde que se hizo más conocida en redes, el acoso en sus cuentas se intensificó y duplicó su número de seguidores.





Por su parte, también se presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue si detrás de sus videos existe una estructura de explotación sexual, ya que el contenido sería monetizado y compartido con otras mujeres en escenarios similares. Según el abogado que presentó el caso, hay indicios de coordinación, ingresos por pagos y una posible red de trata. Se pide preservar todo el material difundido y determinar si hubo captación de personas vulnerables.





La policía abrió un sumario por “conducta indecorosa”, argumentando que el uso de su uniforme en esos videos afecta gravemente el prestigio institucional, y se analiza su futuro dentro de la fuerza.