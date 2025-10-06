MAR DEL PLATA: Golpearon a reconocido ciclista durante un robo, le dieron el alta y falleció un día más tarde

Un reconocido ciclista que había sufrido lesiones durante un
asalto el vienes en su local del barrio Florentino Ameghino murió en las
últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y la Justicia
investiga el hecho que no había sido denunciado y una posible caída de altura
que le habría generado las lesiones.
Según los datos a los que tuvo acceso este medio, Oscar
Orono había sido atendido en la guardia del hospital luego de que dos
delincuentes lo golpearan en el local ubicado en la avenida Luro casi Ciudad de
Rosario por delincuentes que le sustrajeron una par de bicicletas de
competición.
Fuentes sanitarias confirmaron que el hombre se fue el
sábado sin el alta médica y que el domingo volvió a ingresar. “La entrada nueva
fue por una caída de altura y tuvo lesiones que derivaron en su muerte poco
después”, señalaron.
"Orono tenia un palomar y su yerno había visto cuando
se cayó del techo", señalaron otras fuentes oficiales sobre las
circunstancias que derivaron en su segundo ingreso a la guardia del Higa.
Allegados al reconocido ciclista dieron a conocer por redes
sociales detalles de los rodados sustraídos para recuperarlos o alertar si los
mismos se ponían a la venta.
Orono era uno de los atletas más longevos del circuito,
habitual participante de los torneos de Ruta Máster y en su trayectoria fue
poseedor de doce campeonatos argentinos y dos panamericanos. Había corrido en
todo el país y tuvo experiencia en España, Estados Unidos y Japón, entre otros
lugares.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza
Mandagarán que no había sido informada del primer ingreso a la guardia del
herido. El robo no había sido denunciado y la causa está calificada como
averiguación de causales de muerte..
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes