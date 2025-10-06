MAR DEL PLATA: Golpearon a reconocido ciclista durante un robo, le dieron el alta y falleció un día más tarde

ZONALES





Un reconocido ciclista que había sufrido lesiones durante un asalto el vienes en su local del barrio Florentino Ameghino murió en las últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y la Justicia investiga el hecho que no había sido denunciado y una posible caída de altura que le habría generado las lesiones.

Según los datos a los que tuvo acceso este medio, Oscar Orono había sido atendido en la guardia del hospital luego de que dos delincuentes lo golpearan en el local ubicado en la avenida Luro casi Ciudad de Rosario por delincuentes que le sustrajeron una par de bicicletas de competición.

Fuentes sanitarias confirmaron que el hombre se fue el sábado sin el alta médica y que el domingo volvió a ingresar. “La entrada nueva fue por una caída de altura y tuvo lesiones que derivaron en su muerte poco después”, señalaron.

"Orono tenia un palomar y su yerno había visto cuando se cayó del techo", señalaron otras fuentes oficiales sobre las circunstancias que derivaron en su segundo ingreso a la guardia del Higa.

Allegados al reconocido ciclista dieron a conocer por redes sociales detalles de los rodados sustraídos para recuperarlos o alertar si los mismos se ponían a la venta.

Orono era uno de los atletas más longevos del circuito, habitual participante de los torneos de Ruta Máster y en su trayectoria fue poseedor de doce campeonatos argentinos y dos panamericanos. Había corrido en todo el país y tuvo experiencia en España, Estados Unidos y Japón, entre otros lugares.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán que no había sido informada del primer ingreso a la guardia del herido. El robo no había sido denunciado y la causa está calificada como averiguación de causales de muerte..