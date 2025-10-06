Trágico accidente en Chascomús: Motociclista murió al chocar contra el Monumento a los Caídos en Malvinas

El siniestro tuvo lugar a la altura del Monumento a los Caídos en Malvinas. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de la motocicleta perdió el control de su rodado y colisionó violentamente contra la estructura del monumento.

​La víctima fue identificada como un hombre oriundo de Villa Ballester, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, modelo Dominar D400. A raíz de la magnitud del impacto, el motociclista falleció en el acto.

​Tras ser alertados del hecho, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Chascomús se dirigió al lugar para realizar las primeras actuaciones. Inmediatamente se puso en conocimiento a la Fiscalía N°9 de Chascomús, que intervino en el caso.

​La fiscalía dispuso la intervención de los peritos accidentológicos para determinar la dinámica del choque, además de ordenar la realización de la autopsia correspondiente y otras diligencias judiciales de rigor.

​La causa ha sido caratulada preliminarmente como “Homicidio Culposo” y la investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron este fatal desenlace.