Trágico accidente en Chascomús: Motociclista murió al chocar contra el Monumento a los Caídos en Malvinas

El siniestro tuvo lugar a la altura del Monumento a los
Caídos en Malvinas. Por motivos que aún son materia de investigación, el
conductor de la motocicleta perdió el control de su rodado y colisionó
violentamente contra la estructura del monumento.
La víctima fue identificada como un hombre oriundo de Villa
Ballester, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, modelo
Dominar D400. A raíz de la magnitud del impacto, el motociclista falleció en el
acto.
Tras ser alertados del hecho, personal de la Estación de
Policía Comunal (EPC) Chascomús se dirigió al lugar para realizar las primeras
actuaciones. Inmediatamente se puso en conocimiento a la Fiscalía N°9 de
Chascomús, que intervino en el caso.
La fiscalía dispuso la intervención de los peritos
accidentológicos para determinar la dinámica del choque, además de ordenar la
realización de la autopsia correspondiente y otras diligencias judiciales de
rigor.
La causa ha sido caratulada preliminarmente como “Homicidio
Culposo” y la investigación continúa en curso para esclarecer las
circunstancias exactas que provocaron este fatal desenlace.
