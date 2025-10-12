Por cuestiones climáticas, se suspendió la última jornada de la Fiesta de la Diversidad Cultural

ZONALES

Debido al mal clima y al pronóstico de lluvias, la Municipalidad y la Secretaría de Turismo informaron la suspensión de los espectáculos programados, así como del patio gastronómico y artesanal.





La entrega de premios se reprogramó para mañana lunes a las 20:30 hs en el escenario de la Plaza Primera Junta, para que toda la comunidad pueda participar una vez finalizada su jornada laboral.





En el marco de la 44ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, se llevó a cabo una nueva edición del tradicional desfile de carrozas geselino.





Las instituciones locales llenaron el centro de color y alegría ante un numeroso público que disfrutó de las propuestas y sorpresas de cada carroza, cuya temática este año fue “Películas”.





El desfile comenzó con la participación de los Bomberos Voluntarios, seguidos por agrupaciones de motos, autos y las escoltas de honor.





La primera delegación en recorrer la Avenida 3 fue la de la Escuela Primaria N° 3 “Marie Curie”, con su carroza inspirada en La Sirenita. El Instituto Juan Luis Vives presentó una ambientación basada en Harry Potter, mientras que el Club de Rugby y Hockey se sumó con una propuesta sobre Moana. Por su parte, IABG, Rotary Playa y los Veteranos de Malvinas desfilaron con su carroza del clásico Peter Pan.





El Colegio San Martín aportó una explosión de color con su carroza de Río, y el Colegio San Patricio se destacó con Descendientes, acompañada por una divertida performance.





También participaron el Club de Danzas Españolas, Casa Paraguaya, Círculo Italiano, Comunidad Venezolana, Danzas Can Ya Macan Para ACAI, ACRO, Caporales Jachas, Colectividad Boliviana y las agrupaciones Alma Criolla, Dejando Huella, Los Olvidaos, Folkloreando, Raíces de Mi Pueblo y Semillero. Además, se sumaron las agrupaciones a caballo del Centro Tradicionalista Gauchos Geselinos, Por las Huellas de Fierro y Vega, la Escuela de Equitación El Estribo y la Agrupación La Geselina.





El jurado encargado de seleccionar a los grandes ganadores está integrado por Liliana Cassi, Clara Quinterno, Viviana Olivetto y Analía Basset. La entrega de premios se realizará el lunes a las 20:30 hs.





Uno de los clásicos más esperados fue nuevamente la Gran Paella de la Amistad, donde cientos de comensales se reunieron en el Polideportivo Municipal. En total se sirvieron más de 1000 porciones: 800 en el lugar y 200 para llevar, consolidando el éxito de cada edición.





Desde 1980, este evento culinario convoca a residentes y turistas en un espectáculo gastronómico único. Cristóbal Cortez y su familia regresan año tras año para ofrecer una de las propuestas más emblemáticas de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural.





Para su elaboración se utilizaron más de 300 litros de caldo, 36 litros de aceite, 300 kilos de pollo, 135 kilos de arroz, media ristra de ajo, 50 kilos de morrones y chauchas, y más de 100 latas de arvejas y puré de tomate, además de 320 kilos de mariscos, mejillones y langostinos frescos, cocinados en una paellera de seis metros de diámetro.





El intendente Gustavo Barrera destacó el crecimiento constante de esta propuesta, que cada año se consolida como uno de los eventos más convocantes para residentes y visitantes.