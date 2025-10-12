Una encuesta cercana a Kicillof le da una ventaja inesperada a Fuerza Patria para la elección en Provincia

NACIONALES

Aunque esta vez la pelea es simultánea en las 24 provincias, la política y los analistas coinciden en que lo que pase en territorio bonaerense será clave para dirimir el resultado final de las legislativas del 26 de octubre. Siempre es así, por el peso del distrito (cerca del 40% del total nacional), pero ahora se suma un parámetro reciente: la aplastante victoria del PJ en los comicios locales.

Si se repite la brecha de casi 14 puntos será muy complejo para el oficialismo libertario conseguir el ansiado triunfo a nivel país. Y una nueva encuesta no trae buenas noticias para el Gobierno nacional, porque justamente pronostica otra derrota fuerte del oficialismo en provincia de Buenos Aires, con hasta casi 15 puntos de diferencia.

Matiz 1: el estudio lo hizo Nueva Comunicación, una consultora que hoy orbita el mundo peronista en Provincia. Este estudio, por caso, llegó por un asesor que trabaja cerca de la campaña bonaerense de Fuerza Patria. Matiz 2: esta misma firma había vaticinado una victoria amplia del PJ para el 7 de septiembre.

Comparación de gestiones





El sondeo de Nueva Comunicación se basó en un relevamiento de 2.759 casos, entrevistados en la Provincia entre el 1 y el 8 de octubre. Los resultados se presentan con +/- 2,9% de margen de error.

El primer cuadro, el único con contenido no electoral, compara la mirada de los bonaerenses sobre las gestiones de Axel Kicillof y Javier Milei. Y el gobernador sale mejor parado, con 52,9% de positiva y 45,2% de negativa, contra + 31,9% y - 65,9% del Presidente.





Los números para la elección en Provincia





Luego, el informe publica cuatro cuadros vinculados con la elección nacional en Provincia: uno vinculado con la asistencia/ausentismo, dos de intención de voto y uno último de rechazo electoral.

En territorio bonaerense, se votará el 26 de octubre sólo para el tramo de diputados. Se renuevan 35 bancas: 14 de Unión por la Patria, 7 del PRO, 3 de Encuentro Federal, 3 de la Coalición Cívica, 2 de Democracia para Siempre, 2 de La Libertad Avanza, 2 del Frente de Izquierda, 1 de la UCR, y 1 de Nacional y Popular.





"Pensando en las próximas elecciones legislativas de octubre en la Provincia de Buenos Aires, cuán decidido está en ir a votar?", pregunta Nueva Comunicación. Y el resultado prevé un presentismo superior al magro 61% que fue el 7 de septiembre a las urnas. En esta encuesta, un 76,8% dice que "seguramente vaya a votar".

En caso de concretarse esta presunción, no está claro quién podría beneficiarse. Los mayores asistentes, ¿serían votantes blandos de Milei que ahora van a apoyarlo para que no vuelve el kirchnerismo? ¿O son anti-mileístas entusiasmados con darle un golpe más fuerte al Gobierno?

Enseguida vienen las dos mediciones de intención de voto. Aclaración: en la primera, donde preguntan por candidato, en el caso libertario lo hacen por la dupla Reichardt/Santiili, que ahora quedó invertida, luego de que la Cámara Nacional Electoral aceptara el pedido del Gobierno.





En los números de Nueva Comunicación, Jorge Taiana de Fuerza Patria lidera cómodo, con 43,1% vs. 28,3% de Reichardt/Santilli de La Libertad Avanza: 14,8 puntos de ventaja.

Debajo completan: Nicolás del Caño (FIT) 4,1%, Florencio Randazzo (Provincias Unidas) 3,3%, María Eugenia Talerico (Potencia) 2,6%, Fernando Gray (Unión Federal) 1,8%, Fernando Burlando (Fuerza Federal) 1,8%, Santiago Cúneo (MDCA) 1,3%, Otro 1,7%, En blanco 1,4% y No sabe 10,6%.