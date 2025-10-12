Luli Fernández se separó de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación: los motivos

NACIONALES

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación. En un extenso comunicado en sus redes sociales, la modelo dio las razones del fin de la unión sentimental. Casados desde el año 2014 y con un hijo llamado Indalecio, la pareja decidió tomar caminos distintos y sorprendieron al mundo del espectáculo.

“Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó Luli, quien hizo una breve introducción antes de desarrollar lo más doloroso de esta historia que fue, sin dudas, la separación.

Desde la llegada de su hijo, la pareja se fortaleció, aunque ciertos pasajes de desgaste comenzaron a alejar los intereses de cada uno, hasta este momento crítico donde decidieron tomar una distancia. “Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó“, se sinceró Fernández.

Según el testimonio de la modelo, la pareja transitó distintos estadios hasta que ambos no se sintieron plenos para continuar con el romance que duró más de una década. “Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos", lanzó la mujer de 37 años, quien compartió una buena parte de su vida junto al abogado.





Una de las ventajas con las que contó la pareja es mantener un perfil bajo en los medios de comunicación, de modo tal que no existieron versiones sobre una posible separación o terceros en discordia que habrían cambiado completamente el panorama. Bajo este contexto, ambos transitaron la separación de manera muy privada e íntima, sin siquiera dar indicios de una posible ruptura.

“Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, destacó la modelo, quien, de esta forma, le puso punto final a su relación y decidió exteriorizarlo en las redes sociales.

La vida cruzó los caminos de Luli Fernández y Cúneo Libarona casi de manera accidental. Uno de los nexos fue Jorge Rial, quien por entonces conducía Gran Hermano y la modelo era panelista.

Según explicó Fernández en antiguas entrevistas, su mamá transitaba un problema legal y Rial le aconsejó que se asesore con el estudio de Cúneo Libarona. Tras una entrevista con Rafael Cúneo Libarona, ahora su excuñado, este le derivó su caso a Cristian, quien atendió la consulta de la modelo y a los días ya intercambiaban e-mails.

En épocas donde no existía el WhatsApp, la pareja intercambió los pines de Blackberry para seguir la charla vía celular y encaminar una relación que se dio al tiempo ya que los dos venían de diferentes separaciones.