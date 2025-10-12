Luli Fernández se separó de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación: los motivos

Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona tras 14 años de relación. En un extenso comunicado en sus redes sociales, la modelo dio las razones del fin de la unión sentimental. Casados desde el año 2014 y con un hijo llamado Indalecio, la pareja decidió tomar caminos distintos y sorprendieron al mundo del espectáculo.
“Hace casi 14 años conocí a Cristian, y desde el primer
momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la
que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”,
comenzó Luli, quien hizo una breve introducción antes de desarrollar lo más
doloroso de esta historia que fue, sin dudas, la separación.
Desde la llegada de su hijo, la pareja se fortaleció, aunque
ciertos pasajes de desgaste comenzaron a alejar los intereses de cada uno,
hasta este momento crítico donde decidieron tomar una distancia. “Los años
pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras
vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos
pasó“, se sinceró Fernández.
Según el testimonio de la modelo, la pareja transitó
distintos estadios hasta que ambos no se sintieron plenos para continuar con el
romance que duró más de una década. “Transitamos momentos maravillosos y
también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos
profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros
como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se
notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos", lanzó la mujer de 37 años,
quien compartió una buena parte de su vida junto al abogado.
Una de las ventajas con las que contó la pareja es mantener
un perfil bajo en los medios de comunicación, de modo tal que no existieron
versiones sobre una posible separación o terceros en discordia que habrían
cambiado completamente el panorama. Bajo este contexto, ambos transitaron la
separación de manera muy privada e íntima, sin siquiera dar indicios de una
posible ruptura.
“Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de
pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto,
amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta
vez de una forma diferente”, destacó la modelo, quien, de esta forma, le puso
punto final a su relación y decidió exteriorizarlo en las redes sociales.
La vida cruzó los caminos de Luli Fernández y Cúneo Libarona
casi de manera accidental. Uno de los nexos fue Jorge Rial, quien por entonces
conducía Gran Hermano y la modelo era panelista.
Según explicó Fernández en antiguas entrevistas, su mamá
transitaba un problema legal y Rial le aconsejó que se asesore con el estudio
de Cúneo Libarona. Tras una entrevista con Rafael Cúneo Libarona, ahora su
excuñado, este le derivó su caso a Cristian, quien atendió la consulta de la
modelo y a los días ya intercambiaban e-mails.
En épocas donde no existía el WhatsApp, la pareja intercambió
los pines de Blackberry para seguir la charla vía celular y encaminar una
relación que se dio al tiempo ya que los dos venían de diferentes separaciones.
