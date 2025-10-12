Doble femicidio en Córdoba: buscan desesperadamente a un niño de 5 años y sospechan que fue secuestrado por su padre

Un estremecedor caso sacude a la provincia de Córdoba: una mujer y su madre fueron asesinadas a balazos en una vivienda de Villa Rivera Indarte, y desde entonces se busca intensamente a un niño de cinco años, hijo de una de las víctimas.





El principal sospechoso es Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien habría matado a su expareja, Luna Giardina, y a su suegra, Mariel Zamudio, en la mañana del sábado. Tras el crimen, el hombre habría huido llevándose consigo a su hijo, Pedro Teodoro Rodríguez Laurta.





El hecho ocurrió en una vivienda situada en la esquina de San Pedro Toyos y Chimu, en barrio Villa Serrana. Las primeras pericias confirmaron que ambas mujeres murieron por heridas de arma de fuego, y que el ataque se habría producido dentro del domicilio.





Ante la desaparición del niño, las autoridades activaron la Alerta Sofía, el protocolo nacional de emergencia para casos de sustracción de menores.





Fuentes policiales indicaron que Laurta podría estar intentando cruzar la frontera para escapar del país, por lo que la Justicia ordenó una alerta internacional de captura a través de Interpol.





Desde la Unidad Judicial de Homicidios de Córdoba solicitaron la colaboración de la ciudadanía: ante cualquier información sobre el paradero del niño o del sospechoso, se pide comunicarse de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.





La investigación continúa bajo la máxima reserva mientras los equipos policiales de todo el país trabajan para dar con el paradero del pequeño Pedro Rodríguez Laurta, cuya vida podría estar en peligro.