MADARIAGA: Nicolás Pino fue recibido por integrantes de la Sociedad Rural de nuestra ciudad

MADARIAGA

Durante la mañana del sábado el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estuvo en la sede de la Sociedad Rural local en donde fue recibido por las autoridades a nivel local en representación de los productores del partido; entre ellos el presidente Santiago Zubiarrain.

Junto a Pino estuvo Matías Louge director de relaciones institucionales de la SRA y productor de nuestro distrito.

“Estamos viviendo una incertidumbre permanente generada por la política, por una política berreta, porque entre la discusión de uno y otro lado, en el medio estamos todos los argentinos”, espresó Pino.

“No estamos transitando una elección presidencial, sino una legislativa, y sin embargo el clima de tensión y parálisis es el mismo”, agregó. “Quizás haya que repensar las elecciones de medio término”

La Sociedad Rural Argentina cumple este año 160 años de historia, y según destacó Pino , “esa madurez institucional también nos permite dar el ejemplo en materia de gestión y responsabilidad”.

Retenciones y precios

Sobre las recientes medidas económicas que beneficiaron parcialmente a algunos productores, Pino fue claro: “Estas medidas extraordinarias generan injusticias. Si vendiste antes, te quedaste afuera. Pero, al menos, el productor está recuperando algo del precio que le corresponde. Desde que se anunció la medida se comercializaron más de 22 millones de toneladas, superando las 19 millones que necesitaba la exportación”.

El dirigente insistió en un reclamo histórico del campo: “Vamos a seguir pidiendo retenciones cero. Es el único camino posible para que el productor argentino compita en igualdad de condiciones con el mundo”.