GENERAL LAVALLE: El femicida de Eugenia Mendiburu intentó justificar manchas de sangre y cortes con un supuesto accidente en la cocina

MADARIAGA

Hay conmoción en General Lavalle mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia de Eugenia Mendiburu, de 43 años, quien fue asesinada cerca de la medianoche del viernes 13 de marzo en una vivienda ubicada en Cornide al 1200.





Según informaron a CNM, el imputado es Javier Flores, de 49 años, ex pareja de la víctima, con quien había mantenido una relación marcada por denuncias vinculadas a hechos de violencia de género.





De acuerdo con la reconstrucción inicial, el ataque ocurrió en medio de una discusión, cuando el hombre se encontraba en estado de ebriedad. En ese contexto, tomó una cuchilla y atacó a Mendiburu provocándole un profundo corte en el lado izquierdo del cuello.





Tras el crimen, arrastró el cuerpo e intentó ocultarlo detrás de un sillón dentro de la vivienda. Luego se retiró del lugar y se dirigió a los festejos de Carnaval que se realizaban a unos 150 metros de la casa.





Intentó justificar las manchas de sangre





En la cantina del evento, varias personas notaron que tenía manchas de sangre en el calzado, en la nuca y un corte profundo en una de sus manos.





Ante las preguntas sobre lo ocurrido, intentó justificar las heridas diciendo que se había cortado “al intentar cortar una tarta”.





Posteriormente se trasladó al Hospital Municipal Sagrado Corazón para recibir atención médica.





La alerta del hospital





La situación generó sospechas en el personal de guardia, ya que Eugenia Mendiburu era empleada municipal del área de salud y muchos trabajadores conocían los conflictos existentes entre la pareja.





Ante la preocupación, el personal del hospital se comunicó con la policía y advirtió sobre lo sucedido. También informaron que Flores se encontraba nuevamente en los festejos de Carnaval en la zona de la plaza Galo de Lavalle.





Con esos datos, efectivos policiales se dirigieron al lugar y procedieron a su demorarlo preventivamente.





El hallazgo del cuerpo





Antes de concretar el arresto, hermanos e hijos de la víctima se enteraron de la situación y fueron a revisar la vivienda al no poder contactarla.





Cuando ingresaron, a la casa encontraron la escena del crimen.





Traslado del detenido





Debido al fuerte enojo e indignación que generó el caso en la comunidad, Javier Flores fue trasladado a una dependencia policial fuera del ámbito de General Lavalle, mientras avanza la investigación judicial.