Una pareja denunció que un monaguillo abusó sexualmente de su hija de 14 años en una iglesia de La Plata

Una familia denunció un grave caso de abuso sexual en La Plata . La pareja acusó a un monaguillo de 24 años de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en 11 entre 45 y 46, de manipulación, hostigamiento, exhibicionismo y amenazas de muerte a una adolescente de 14 .

Según relataron, los abusos empezaron en 2024, cuando la nena tenía 12, e incluso algunos de ellos fueron perpetrados en la iglesia. Los hechos salieron a la luz en los últimos días, después de que la mamá de la víctima le revisara el celular y descubriera conversaciones “asimétricas” entre el acusado y su hija .

De acuerdo con la información publicada por medios platenses, la adolescente conoció al monaguillo en la iglesia a la que ella asistía a misa y a reuniones comunitarias.

Según contó la mamá, en las conversaciones que mantenía, el acusado le prohibía el contacto con otros varones, utilizaba expresiones como “soy tu dueño” y expresaba un “pseudo complejo de Dios” al afirmar “observarla mientras dormía”.

Fuentes de la investigación indicaron al diario El Día que en algunos encuentros el monaguillo la habría manoseado y también habría cometido actos de exhibicionismo al masturbarse frente a ella durante videollamadas , en las que la obligaba a mirar.

La denuncia también incluye amenazas de muerte que habría recibido la joven . La familia intentó mantener el hecho en el ámbito privado pero, según el citado medio, decidieron hacerlo público porque los abusos no cesaban.

Actualmente, la menor se encuentra bajo tratamiento psicológico , ya que expresó sentir miedo por su integridad y la de su familia. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 2, a cargo Betina Lacki, y el Juzgado de Garantías N°1. La investigación continúa.

Fuente: TN