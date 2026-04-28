Video: por una deuda, un prestamista acribilló a balazos a un mecánico en Misiones

Un mecánico de la ciudad de San Pedro, en Misiones , fue asesinado de varios balazos por un comerciante y prestamista a causa de una deuda impaga. El hecho ocurrió este lunes a la tarde en el barrio 29 de Junio y todo fue registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima.

Las imágenes permitieron una reconstrucción precisa del crimen. Minutos antes de las 16, Andrés Winck (46) detuvo su moto frente a la propiedad de Daniel “Negro” Kaiser (50) para volver a intentar cobrarle una deuda financiera cuyo monto no trascendió.

El mecánico lo atendió desde un pasillo lateral de su casa, alambre tejido de por medio. Lo que parecía una conversación tranquila por parte del comerciante derivó repentinamente en gestos ampulosos y un final inesperado.

Winck sacó de una bandolera una pistola calibre nueve milímetros y realizó cinco disparos sobre Kaiser.

Al escuchar los estampidos, la esposa del mecánico acudió para ver qué sucedía y al notar que éste estaba tirado en un charco de sangre, reingresó a la vivienda en medio de gritos desesperados.

Mientras, el comerciante sacaba un segundo cargador , para disparar tres veces más sobre la víctima y así asegurar el resultado.

“Llamen a los policías, que me mandé una cagada ”, pidió Winck a los vecinos con el arma todavía en su mano derecha. Los agentes no tardaron en llegar al lugar junto con un equipo de Bomberos Voluntarios, que asistieron a la víctima y trasladaron al hospital de San Pedro, donde ingresó ya sin signos vitales.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que Winck tiene su local frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Además de muebles, electrónica y electrodomésticos, vendía motos y otorgaba préstamos personales.

No es la primera vez que el apellido Kaiser aparece en las crónicas policiales de los medios de Misiones. El 14 de noviembre de 2015, un hermano de “Negro” fue asesinado a balazos tras un insignificante incidente de tránsito.

José Kaiser (43) estaba en un comedor de la avenida Araucaria cuando advirtió que dos jóvenes a bordo de una moto habían chocado su Fiat Duna.

El hombre, que se desempeñaba como portero en un colegio de la ciudad, salió rápidamente para evitar que escaparan y se hicieran cargo del daño.

En esas circunstancias, uno de los motociclistas, identificado como Sergio Couto (28) sacó un revólver calibre 22 y le descerrajó cuatro balazos a Kaiser, provocándole la muerte en el acto.

El otro ocupante de la moto, Enrique Couto (23), fue asesinado de una puñalada un año y medio después en un bar de Colonia Paraíso, en la zona rural de San Pedro. El atacante fue identificado como Rubén Dos Santos, quien es primo hermano de los Kaiser.

En esa ocasión surgió la versión de que Couto fue asesinado para vengar la muerte del portero, algo que la Justicia nunca pudo probar.

Fuente: Clarín