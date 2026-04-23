MADARIAGA: sacó un arma de juguete en la escuela, activaron el protocolo y realizaron una denuncia

MADARIAGA

Un joven de 15 años llevó un arma de juguete al colegio Sagrado Corazón y la exhibió dentro del establecimiento durante la jornada del miércoles, lo que alarmó a las autoridades de la institución, que decidieron activar el protocolo correspondiente y radicar una denuncia por el hecho.





En medio de la conmoción nacional por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, los hechos ocurridos en San Cristóbal (Santa Fe) y los retos virales que circulan en TikTok, desde la institución decidieron no dejar pasar lo sucedido mientras se analizan posibles medidas escolares contra el alumno.





La semana pasada, el mismo colegio ya había sido escenario de otra situación preocupante, cuando apareció una amenaza escrita en un banco en la que se mencionaba una bomba que “haría volar a todos”.





Fuentes consultadas por CNM indicaron que el “arma claramente era de juguete” y que incluso tenía cebitas. Según explicaron, el adolescente realizó movimientos que lo llevaron a apretar el gatillo y señalaron que todo “podría entenderse en el marco de una broma, aunque sucede en un momento completamente fuera de lugar por lo que se está viviendo”.





El programa Informe Central de FM 93.3 relató además otros episodios denunciados recientemente y que son investigados por la DDI. Según se indicó, uno de los objetivos de las investigaciones a nivel local es generar un “efecto ejemplificador” mediante la identificación de quienes realizaron amenazas escritas en baños de establecimientos educativos.