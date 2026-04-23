Entró a un sitio erótico, lo chantajeó una escort y aceptó una entrega controlada de dinero para atraparla

Un hombre de 31 años fue víctima de amenazas y extorsión con una metodología muy particular: ingresó a un sitio de escorts virtuales , revisó varios perfiles, entabló una conversación con una de las mujeres y lo chantajearon . El perfil elegido era una pantalla. Detrás se escondían extorsionadores.

Sucede que, en las charlas, brindó información personal que resultó útil para la banda detrás de la maniobra: con esa información pudieron obtener sus registros bancarios, redes sociales, los nombres de su familia, la dirección de su casa y el número de su teléfono de línea.

Comenzó a recibir insistentes llamadas a su celular en las que le exigían una elevada suma de dinero . Al principio cedió y aceptó entregar unos 3 millones de pesos a los extorsionadores, a quienes también les entregó dólares, mediante transferencias bancarias. Sin embargo, no fue suficiente y las comunicaciones no se detuvieron -incluso, se incrementaron- y decidió denunciar el caso ante la comisaría La Matanza Norte 6ta, ubicada en Villa Madero, indicaron fuentes del caso a Infobae .

Por ese motivo, el Departamento de Casos Especiales de la Policía bonaerense orquestó un operativo de entrega controlada del dinero en Lomas del Mirador , en el partido de La Matanza, donde la víctima había pactado encontrarse con la integrante de la organización que recibiría el sobre con la plata.

La acción, llevada adelante junto a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 a cargo de Marcelo Diomede , se realizó el 22 de abril pasado, se desarrolló en la esquina de General Venancio Flores y Democracia.

La mujer en cuestión llegó al lugar, tomó el dinero de las manos de la víctima y se retiró. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por agentes encubiertos, que vigilaban desde diferentes ángulos, y que el dinero en sus manos era de utilería .

La sospechosa tomó el sobre, caminó unas dos cuadrasy llegó a una vivienda de la que salió un hombre. En ese momento, los efectivos revelaron su presencia y detuvieron a ambos. Detallaron fuentes del expediente que fueron identificados como Agustín Soria, de 27 años, y Johana Insaurralde, de 38 años.

El fiscal Diodeme autorizó, además, el allanamiento de urgencia de la propiedad. Los detectives secuestraron 10 celulares y chips de distintas empresas telefónicas. Sospechan, casi sin lugar a dudas, que eran utilizados por la banda para cometer las extorsiones. Habría, al menos, otras cinco víctimas que cayeron con el mismo modus operandi, según indicaron los investigadores a este medio.

Al mismo tiempo, aunque ambos detenidos serán indagados por los delitos de amenazas y extorsión , es probable que la causa muté a la asociación ilícita y se realicen más allanamientos.

Los investigadores establecieron que las llamadas extorsivas que le realizaron a la víctima provinieron de una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense , donde se encuentra alojado el líder de la banda.

Fuente: Infobae