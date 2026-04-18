Dos jóvenes separados por 130 km, unidos por la universidad y las 11 fotos en 90 días: quiénes eran Sophia Civarelli y Valentín Alcida

Sophia Civarelli y Valentín Alcida (22) son los nombres detrás del caso que por estas horas conmociona a Rosario y a todo el país. Uno había llegado de un pueblo de Córdoba, en el límite con Santa Fe. Ella era de una pequeña localidad al sur de Rosario. Los separaban 130 km. Como a otras parejas, los unieron los pasillos de la universidad y se enamoraron. El viernes, los encontraron muertos a menos de 15 cuadras de distancia.

Ambos estudiaban Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Formalizaron su pareja el año pasado y se mostraban juntos en las redes sociales. En diciembre pasado, ella subió fotos posando con un vestido bordó . Era su color favorito.

"Qué lindo ladronazo que soy", le comentó Alcida. "Mi amor", le correspondió el halago Civarelli.

Ella acababa de cumplir años el lunes pasado. En sus perfiles digitales, se mostraba en pose. La moda era más que un hobby: uno de sus primeros trabajos fue en un negocio de ropa. Se definía como nacida en Rosario, pero vivía con su mamá al sur de la ciudad, en un pueblo llamado Villa Amelia , que nació al costado del ferrocarril a inicios del siglo XX y que hoy tiene menos de 1.500 habitantes.

A comienzos de la carrera, viajaba esos casi 30 km hacia la facultad para hacer la cursada. Pero luego decidió mudarse a la ciudad, para acortar distancias. Pasó a convivir con Alcida en 3 de Febrero al 2400. Ahí la encontraron muerta, sobre la cama, con una herida cortante en el cuello y al lado de un cuchillo de cocina.

Quien hizo el llamado por el supuesto hallazgo del cuerpo sin vida fue el propio Alcida, antes de las 4 de la mañana del viernes. Él había llegado de Los Surgentes, un pueblo de 3.000 habitantes en el este de Córdoba, casi en el límite con Santa Fe, también para estudiar Psicología.

A Alcida lo hallaron muerto en 3 de Febrero al 1.100. Se había tirado del octavo piso de un edificio, donde vivía una amiga, tras llamar al 911. Según la fiscal Carla Ranciari, dejó una carta en la que, supuestamente, argumentaba que como no había podido evitar que su novia se quitara la vida, se mataba.

Esa versión después perdió peso. La hipótesis fuerte pasó a ser que mató a Sophia y luego se suicidó.

En su Instagram, el joven sólo tiene tres publicaciones activas: vacaciones en Mar del Plata, un asado con amigos en el campo y un viaje a Bariloche. "Como dijo el gran Ricardo Iorio: 'Bajo el sol compartiendo con amigos'", citó al cantante de Almafuerte y su "Toro y Pampa".

Entre rock, gimnasio, autos y el libro La economía en una lección (Henry Hazlitt), aparece una cita bíblica: "No pierdas la esperanza en tiempos de tribulación, porque Dios está obrando en lo invisible".

A Sophia le dedicó unas historias destacadas. Son 11 fotos en las que aparece solo ella o los dos juntos. Tal como están archivadas, la primera es del 30 de diciembre y la última de hace 20 días.

Esas postales de amor registran, a lo largo de 90 días, la relación de pareja y los elogios que él le dedicaba: un corazón, un "qué mujer" y un "hermosa" con ella en la playa, un "mujer hermosa" acompañando una foto de Sophia con la espalda descubierta mientras está acostada en la cama.

La última es del 29 de marzo, tres semanas antes del caso que se investiga como "femicidio". Se los ve uno al lado del otro, en una selfie frente al espejo , abrazados y con un corazón blanco sobreimpreso en la imagen. Es también la única foto de ellos dos que conservaba Sophia en su cuenta de Instagram. En ese momento ya existía un conflicto en la pareja.

Según una amiga de la joven, por entonces ella estaba evaluando mudarse sola . Eso le había comentado a Coty, que ahora reveló detalles de la relación.

Si bien la fiscal Ranciari en las primeras horas del caso dijo que no había antecedentes de violencia de género, la amiga ventiló que existían al menos discusiones fuertes y que él "se ponía como agresivo" y que se "encerraba en el baño y golpeaba las paredes".

La chica, confidente de Sophia, calificó a Alcida como "tóxico". "Le decía que si lo dejaba, él se moría", remarcó.

Civarelli era consciente de esas "situaciones raras" en la pareja. Pasó San Valentín y se puso un mes de plazo para cambiar. Esperaba juntar plata. Ya no quería vivir en 3 de Febrero al 2.400.

Fuente: Clarín