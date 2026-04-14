Video: el momento en que el padre de Ángel les gritó “asesinos” a su ex y a la pareja

Luis López, el padre del nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, protagonizó un momento de tensión durante la audiencia de imputación de los acusados.

En plena sala, el hombre les gritó “asesinos” a la madre del chico y a su pareja, ambos investigados en la causa.

El episodio ocurrió mientras avanzaba el debate judicial y obligó a la intervención del tribunal para calmar la situación. El hombre no pudo contenerse al ver frente a frente a los acusados por la muerte de su hijo.

Este martes, la Justicia confirmó que la madre de Ángel López y su pareja seguirán detenidos acusados por el asesinato del nene que murió en Comodoro Rivadavia.

Desde las 11 de la mañana se llevó adelante la audiencia de imputación en la Oficina Judicial de los tribunales penales de barrio Roca, donde se confirmaron las imputaciones por el delito de “homicidio agravado por el vínculo " a Mariela Altamirano y Maicol González.

Sumado a las imputaciones, la Justicia ordenó para ambos la prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.

La mujer no declaró y, según se la pudo ver en las imágenes de la transmisión, durante la audiencia mantuvo una postura de absoluta frialdad y silencio , evitando cruzar miradas con los familiares paternos de la víctima y con Lorena Andrade, la madrastra del nene, quien se encontraba presente exigiendo justicia.

González, por su parte, sí hizo uso de la palabra y se defendió: “ Nosotros somos inocentes . Nosotros también queremos saber qué le pasó”.

Además, dio detalles sobre la noche previa a la que murió el nene. “Estábamos mirando tele en nuestra cama, Mariela, la bebé y yo. Ángel en su cucheta. Llegó la hora de dormir, nos acostamos y a la mañana me levanté para preparar el mate como todas las mañanas y sentí olor a humedad, a pis. Fui dormido y le dije a Mariela que se hizo pis (Ángel); lo bajamos, lo cambiamos y siguió durmiendo con Mariela y la bebé, en la cama de abajo”, explicó.

Fuente: TN