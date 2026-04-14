Les dictaron seis meses de preventiva a la madre y el padrastro de Ángel: “Se lo corregía como a cualquier nene”

Este martes hizo en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención de Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel Nicolás López, y su pareja, Maicol González , ambos imputados por homicidio agravado por el vínculo del nene de cuatro años. A ambos les dictaron la prisión preventiva por seis meses .

El hombre hizo uso del derecho a hablar y aseguró que en el ámbito familiar a Ángel “ se lo corregía como a cualquier nene , pero esas barbaridad que dicen de golpes y maltrato y agua fría no". Además de "correctivos", mencionó "coscorrones". Mientras González hablaba, Altamirano --con una caja de pañuelos descartables sobre su regazo-- comenzó a llorar. Muy afectada, la mujer optó por no declarar.

Fue entonces la voz del padrastro la única que se escuchó. El hombre cuestionó que con su pareja no pudieron ir al velorio a despedir a Ángel. Llamativamente, a lo largo de la declaración nunca lo nombró: siempre se refirió a él como "el bebé".

" Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital . Yo quiero que se descubra la verdad y nos dejen de culpar, porque somos inocentes con Mariela. Lo encontramos en la cama, nosotros no tenemos dos habitaciones. Una sola que es una cama cucheta arriba y abajo una cama de dos plazas”, dijo.

González aseguró que “hasta el día de nuestra detención no hubo un resguardo de nadie. Los vecinos mismos y gente de la iglesia que nos acompañó al hospital tenían tanto miedo de contestarnos un mensaje. Tuvimos que mandar a la bebé (NdR: la hija de la pareja) con su abuela. Fuimos a la comisaria y siempre estuvimos a disposición de la policía y la fiscalía. No nos dimos a la fuga ni era nuestro pensamiento hacer eso. Porque nosotros también queremos saber qué le pasó. Nos juzgan y no nos dan nuestro derecho a defendernos ".

El hombre negó tener antecedentes de violencia (“Tuve problemas con mis ex parejas, pero nunca fui denunciado”), insistió en que él y la mamá de Ángel creen en la Justicia y dio su versión de qué sucedió en el hospital luego de que el nene se descompensara.

"Desde un primer momento llevamos al bebé al hospital. Se armó una violencia hacia nosotros y hacia nuestro domicilio. El primer día que lo llevamos nos quedamos ahí y dijeron que hicimos abandono. Estuvimos hasta las 11 y media y nos retiramos por orden de la médica . Volvimos de nuevo al hospital antes de las 14.30. Volvimos a la noche y la doctora nos dijo que no nos acercáramos porque había personas de otro lado que estaban por tomar represalias”.

La mamá biológica y el padrastro se ubicaron por detrás de sus defensores Vanesa Vera y Alejandro Varas. Mariela, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada hacia abajo , apenas miró a Luis López y Lorena Andrade, quienes están del otro lado de la sala con una remera que dice "Si te hubieran escuchado estarías con vida" .

Lorena trajo un muñeco de Spiderman, el juguete preferido del Ángel. Luis vino acompañado de su abogada Fiorella Picón y Roberto Castillo, quien no puede ejercer la defensa por no tener la matrícula provincial de Chubut. Sobre el final de la audiencia, cuando Maicol y Mariela se retiraban, Luis comenzó a gritarles "Asesinos".

El Ministerio Público Fiscal está representado por Cristian Olazábal (jefe de fiscales), Facundo Oribones (fiscal de la causa) y Diana Guzmán (funcionaria de fiscalía). El juez a cargo es Alejandro Soñis, quien en el comienzo de la audiencia pidió que a todas las partes que se presenten.

La fiscalía acusó de los golpes a Maicol González, sobre quien pesa la calificación legal de homicidio. Y alegó que Mariela no hizo nada para ayudar a su hijo , por eso la definición como "coautora" del delito y la imputación por homicidio agravado por el vinculo.

"Surge en la autopsia que todos los goles que presentaba el niño Ángel López eran en su cráneo . Lo que deriva en un edema en la zona de cerebelo que deriva en la muerte y paro cardiorespiratorio", explicó el fiscal Oribones.

Y agregó: "Estamos en presencia de traumatismos. Lo que se desprende es que las lesiones presentadas por Ángel fueron realizadas de forma voluntaria, más que nada por la cantidad de los golpes. Es decir, no accidentales". Estas lesiones serían internas y se habrían producido de siete a diez días previos a la muerte.

La fiscalía aportó la declaración testimonial de una mujer de apellido Arévalo, vecina de Altamirano, quien declaró que "los observó hace un mes cuando González corría y Mariela lo perseguía y pedía a los vecinos que lo detengan. 'Vos le pegas a mi hijo' ", indicó la testigo que le dijo Mariela a Maicol.

Además, esta testigo hizo mención a que al nene lo obligaban a usar una máscara de Spiderman para esconder los golpes . Y que posteriormente a su muerte, la pareja quemó la ropa del niño porque "estaría manchada de sangre".

El fiscal agregó que otro Roberto Maidana, otro testigo y ex cuñado de Altamirano, mencionó que la mamá biológica le pegaba y hacía que su hijo se bañara con agua fría .

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín