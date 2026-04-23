Marcela Pagano denunció a Javier Milei en la Justicia por impedir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber impedido el ingreso de los periodistas acreditados la Casa Rosada.

La exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) realizó una presentación en la Justicia para reclamar que se investigue al jefe del Estado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La denuncia también alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari , y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez . El Ejecutivo argumentó que la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada “se tomó de manera preventiva” después de que la Casa Militar, encargada de la custodia de la Casa Rosada y la residencia presidencial de Olivos, denunciara penalmente a dos periodistas de la señal Todo Noticias (TN) por supuesto espionaje ilegal.

Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a… pic.twitter.com/ecSMtM6lnY

Se trata de Luciana Geuna e Ignacio Salerno, a quienes acusan por difundir una filmación realizada en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

“Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis”, escribió Milei en sus redes para defender la restricción a la prensa.

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada no es un capricho que se abre y se cierra cuando quieren. Cuando en el 2022 cerraron la Sala de periodistas pusimos todos el grito en el cielo y le caímos encima a Fernández y a Gabriela Cerruti. Acá también. En nombre de la libertad,…

Semanas atrás, el Gobierno había decidido restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar a la administración de Milei durante 2024. Finalmente, revirtió la medida en la mayoría de los casos.

La legisladora Pagano calificó la decisión de Milei de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la sede de gobierno como “un hecho inédito desde el retorno de la democracia”. “La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, remarcó Pagano en un mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social “X”.

Y agregó: “La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. No nos van a callar”.

La medida dispuesta por el Presidente generó un fuerte repudio de entidades periodísticas, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera ), que expresaron su “enorme preocupación” por las restricciones.

Desde la oposición también salieron a rechazar la disposición de la administración libertaria. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica (CC), la fuerza que lidera Elisa Carrió, reclamó que Milei dé marcha atrás y restituya las acreditaciones de los periodistas.

“No hubo ningún espionaje ilegal. Déjenlos trabajar, porque así no se puede vivir en una República. Esto no es una medida preventiva de seguridad nacional, es un ataque más del Gobierno contra el periodismo, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, resaltó Ferraro, diputado nacional y hombre de confianza de Carrió.

El legislador subrayó que “solo a un gobierno populista se le puede ocurrir hostigar a quienes preguntan, repreguntan, investigan y cuentan lo que pasa”. “Sin eso, no hay República. Mi solidaridad con los periodistas acreditados en la Casa Rosada”, concluyó.

Países en los que se restringe a la prensa: Iran 🇮🇷 Corea del Norte 🇰🇵 Cuba 🇨🇺 Venezuela 🇻🇪 Argentina 🇦🇷 https://t.co/qZmD0UVGGj

Por su parte, el exjefe de gobierno porteño y actual legislador de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta comparó la animosidad que tiene Milei hacia la prensa con la situación en países con regímenes autoritarios, como Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte.

El diputado radical Pablo Juliano también condeno la medida de Milei: dijo que “la decisión lesiona la democracia y la República”. “El mundo empieza a mirar el desvío autoritario de nuestro país”, indicó.

¡Viva la libertad! . . . (de un Gobierno sin periodistas ) El Gobierno tomó una medida propia de países autoritarios. La libertad de prensa no puede ser restringida. Los periodistas no deben ser denunciados y perseguidos. Las voces y la pluralidad no deben ser censuradas. Es… pic.twitter.com/YO9GmIMld4

Entre tanto, Esteban Paulón (Partido Socialista) reclamó “la urgente reapertura de la Sala de Periodistas” y presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar la medida. “El PEN debe garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información”, dijo. Graciela Ocaña y los radicales Karina Banfi y Luis Naidenoff también se manifestaron en contra de limitar la actividad de la prensa.

Fuente: La Nación