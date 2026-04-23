Video: así cayó “El Gordo Pey”, el capo narco de San Martín vinculado a un policía corrupto

Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pey” , acusado de ser un capo narco de San Martín , fue detenido por la Policía Bonaerense luego de semanas de vigilancia encubierta.

La Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos lo arrestó en la casa del barrio Martín Fierro de la misma jurisdicción, donde se ocultaba junto a su pareja, Joana Giménez , que también fue capturada. Ambos ofrecieron una fuerte resistencia. Así, serán indagados en las próximas horas por la UFI N°7 de la zona.

No fue sencillo encontrar al capo esta vez: c ambiaba de domicilio con frecuencia , con alquileres temporarios entre Moreno y General Rodríguez, luego de que su propio sobrino, Iván Abel, fuera detenido el 1° de abril último , con una pistola Glock 9 milímetros con una docena de balas y medio gramo de cocaína encima mientras viajaba a bordo de un Chevrolet Cruze en José León Suárez.

“El Gordo Pey”, vinculado a una histórica operación dealer en la villa La Cárcova de José León Suárez , ya había sido detenido diez años atrás. Terminó preso junto a nueve miembros de su banda.

Bravo, por su parte, ya había sido mencionado con fuerza en una investigación inquietante de la Justicia federal de la zona, la que investigó y llevó a la cárcel al inspector de la Bonaerense Hugo Antonio Bigeon , alias “Plata o Plomo”, que recibió una pena de tres años y medio de cárcel por encubrir a dos traficantes del área de José León Suárez.

La causa en contra del policía, investigada por el Juzgado Federal N°2 , con la magistrada Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, apuntó a dos traficantes, Julio Andrés Gómez, alias “Andresito”, y a Jacqueline “La Colo” Ferreyra , condenados en octubre de 2023 a seis años de cárcel. Ambos eran rivales de “El Gordo Pey” .

El celular de “Andresito” fue peritado en la causa original. Allí, se encontró un chat con un contacto. “Este es el cobani que arregla con Pey” , aseveraba en octubre de 2022 el narco hoy preso, mientras le enviaba al contacto una foto de perfil de Bigeon.

Fuente: Infobae