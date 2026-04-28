“Este delincuente asesino no es mi nieto”: el desgarrador testimonio de la abuela del adolescente que habría matado a su madre policía en Santa Fe

Una agente de la Policía Federal fue asesinada de un disparo en la cabeza en su vivienda de Gobernador Gálvez, Santa Fe. El hecho ocurrió en marzo, y su hijo de 15 años quedó detenido como principal sospechoso. Un mes después, habló la abuela del presunto matricida: " Este delincuente asesino no es mi nieto . Lo destierro de mi familia".

La víctima es Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, cabo primera de la fuerza, que fue asesinada por un disparo en su casa el pasado sábado 21 de marzo por la tarde, cuando se encontraba disfrutando de su franco. Según se pudo saber, la policía estaba discutiendo con su hijo adolescente, quien tenía un arma en sus manos. Tras el disparo, el joven pidió asistencia médica.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Ingresó en estado crítico, fue intubada y, pese a los intentos por estabilizarla, falleció horas más tarde.

En este sentido, durante las últimas horas habló la madre de la policía y contó cómo era la relación del adolescente con Rosalía. “Su madre buscó ponerle límites porque se le estaba escapando de las manos”, explicó Rosa, madre de la víctima y abuela del acusado.

"Villa Gobernador Gálvez es grande y chico a la vez. Él odiaba a su madre. Mi hija pidió auxilio hace seis meses , cuando terminaron las clases y él se llevó materias", recordó.

Además, contó que poco antes del crimen, habían hecho un viaje juntos. “Un mes antes de que la matara ella lo llevó a Mar del Plata con su novia, también menor, y las primas, con tal de darle una contención. No sabía qué más hacer”, agregó.

“Nunca vio que quería protegerlo, cuidarlo. Vivía por y para él. Mi hija era una madre impecable. No se merecía morir en manos de este pibito” , expresó Rosa.

En diálogo con el medio local El Tres, señaló: “Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”.

“Estamos destrozados. Tenía siete hijos, ahora me quedan seis. No sé cuánto tiempo más lo van a tener en un lugar preservado. A nosotros nos dicen que no podemos hablar, que está todo en secreto. Me cansé del secreto. Soy la mamá, perdí a mi hija en manos de este chico, no me voy a callar más”, completó.

Días antes del ataque, el menor había anticipado en varios chats con personas de su entorno que deseaba matar a su madre y, después del hecho, dio aviso de que finalmente lo había hecho.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que en primer lugar las investigaciones iban por la línea de que el menor había accionado sin querer el arma, que sería la reglamentaria de su madre. Sin embargo, debido a los mensajes posteriores que encontraron en su teléfono, se comprobó que había sido algo planificado e intencional.

Ahora, el adolescente quedó alojado en un centro especial fuera del departamento de Rosario y será examinado por una junta de salud mental por orden del juez Estanislao Surraco.

Fuente: Clarín